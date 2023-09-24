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الدلم تحتفل باليوم الوطني الـ 93

9/24/2023 2:25:54 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت بلدية محافظة الدلم التابعة لمنطقة الرياض، عددا من الفعاليات والفقرات الترفيهية والموسيقية بمناسبة اليوم الوطني 93 على مدى يومين، كما قامت البلدية بتنظيم الحفل الرسمي بحضور محافظ الدلم فهد بن سلطان بن حميد، ورئيس البلدية المهندس عامر بن منصور العجمي، وعدد من القيادات الأمنية والإدارية.
واشتمل الحفل الرسمي على قصائد وأوبريت وطني ومشاركة عدد من الشعراء والعرضة السعودية.
كما اشتملت الفعاليات المقامة بمنتزه الضاحي على مسيرة وطنية للسيارات الكلاسيكية، والأسر المنتجه وركن الرسم وركن للتصوير، وأختتمت بالألعاب النارية التي تزينت بها سماء الدلم احتفاء بهذه المناسبة الوطنية .
وشهدت الفعاليات حضور وتفاعل كبير من أهالي المحافظة تجاوز 24 الف، غمرت مشاعر الفرح محياهم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.
كما قامت البلدية بتوزيع أكثر من 10 الآف هدية للأطفال تحتوي على أعلام وشعارات الوطن.

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