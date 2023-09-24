الدلم تحتفل باليوم الوطني الـ 93
التاريخ
9/24/2023 2:25:54 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت بلدية محافظة الدلم التابعة لمنطقة الرياض، عددا من الفعاليات والفقرات الترفيهية والموسيقية بمناسبة اليوم الوطني 93 على مدى يومين، كما قامت البلدية بتنظيم الحفل الرسمي بحضور محافظ الدلم فهد بن سلطان بن حميد، ورئيس البلدية المهندس عامر بن منصور العجمي، وعدد من القيادات الأمنية والإدارية.
واشتمل الحفل الرسمي على قصائد وأوبريت وطني ومشاركة عدد من الشعراء والعرضة السعودية.
كما اشتملت الفعاليات المقامة بمنتزه الضاحي على مسيرة وطنية للسيارات الكلاسيكية، والأسر المنتجه وركن الرسم وركن للتصوير، وأختتمت بالألعاب النارية التي تزينت بها سماء الدلم احتفاء بهذه المناسبة الوطنية .
وشهدت الفعاليات حضور وتفاعل كبير من أهالي المحافظة تجاوز 24 الف، غمرت مشاعر الفرح محياهم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.
كما قامت البلدية بتوزيع أكثر من 10 الآف هدية للأطفال تحتوي على أعلام وشعارات الوطن.
MENAFN24092023000089011017ID1107130118
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.