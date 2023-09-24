Sunday, 24 September 2023 11:20 GMT

محافظ الأحساء يرعى حفل اليوم الوطني

9/24/2023 2:25:54 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مساء أمس، الحفل الرئيسي لاحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ93 بالأحساء، وذلك في المسرح العائم بمتنزه الملك عبدالله البيئي (جنوب مدينة الهفوف) بحضور أكثر من 80 ألف زائر، وتضمَّن حزمة من الفعاليات الاحتفالية، التي انطلقت من الساعة الـ4 حتى الـ11 مساء.
أمن ورخاء
وتضمن الاحتفال الاستعراضات المتعددة للنافورة التفاعلية بوسط المتنزه إذ عرضت تشكيلات فنية، تحمل اللونين الأبيض والأخضر.
وأكد محافظ الأحساء أن هذه المناسبة الغالية تأتي على كل السعوديين والسعوديات، والمملكة العربية السعودية تعيش في أمن وأمان ورخاء واستقرار، ونجدد فيها ولاءنا لقادتنا المخلصين الذين أولوا بلادنا جل اهتمامهم وحرصهم على أن تكون رائدة ومتقدمة في كل المجالات.

نحلم ونحقق
وأشاد محافظ الأحساء بشعار اليوم الوطني السعودي الـ93 ((نحلم ونحقق))؛ الذي يعكس مسيرة النهضة التنموية السابقة والنظرة المستقبلية، حيث إن المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- كان ساعيًا وحالمًا منذ توحيد المملكة العربية السعودية، إلى تغيير مجرى التاريخ بأحلامه الكبيرة التي كان يعيشها هو ومن معه، فبذلوا الغالي والنفيس لتحقيقها طيلة حياتهم، ثم توارثها من بعده أبناؤه الملوك -رحمهم الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقال: ((إن الأحلام الكبيرة ما زالت تتحقق ولله الحمد حتى يومنا هذا، وتأتي بعدها أحلام أخرى أكبر؛ لأنها بُنيت على عقيدة راسخة، ورؤى واضحة، وخطط شاملة، ازدهرت بها البلاد وتطورت وأصبحت وجهة عالمية متنوعة)).

فعاليات الحفل
واشتمل الحفل، على ((أوبريت)) بعنوان: ((نحلم ونحقق)) من غناء الفنان عبدالرحمن المزيعل ومحمد النوه؛ الذي قدم لوحات فنية جسدت معاني الطموح الذي تعيشه السعودية، عبر حزمة من المنجزات التي تسير وفق مستهدفات رؤية مملكتنا الطموحة 2030 بدعم القيادة الرشيدة لكل ما شأنه التقدم والازدهار للوطن والمواطن.
كما قدمت فرقة سيالة للفنون الشعبية في الأحساء، العرضة السعودية، على نغمات الطبول وأهازيج النصر الشهيرة في توحيد المملكة، فيما شهدت سماء المتنزه عروض الألعاب النارية، التي أضاءت سماء الحفل، وأضفت البهجة والسرور.

MENAFN24092023000089011017ID1107130117

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث