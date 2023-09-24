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السعودية تحتضن أكبر تجمع عالمي لقادة السياحة للاحتفاء بيوم السياحة العالمي

9/24/2023 2:25:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت اللجنة المنظمة للفعاليات المصاحبة ليوم السياحة العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في عاصمتها الرياض، يومي 27 - 28 سبتمبر الجاري، مشاركة أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين في قائمة المتحدثين في الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي، من 120 دولة حول العالم .
وتأتي مشاركة المتحدثين من أجل رسم الخطوط العريضة لنمو وازدهار القطاع السياحي العالمي، كما يعكس حجم المشاركة الاستثنائي في هذه المناسبة المهمة، والتي تعد الاحتفاء الأكبر بيوم السياحة العالمي منذ انطلاقتها قبل 43 عاماً.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،: "في يوم السياحة العالمي ندرك الحاجة الماسة للاستثمارات الخضراء من أجل بناء قطاع سياحي يخدم الإنسان وكوكب الأرض، وعلينا توحيد الجهود لتسخير كامل الإمكانيات للسياحة المستدامة، كونه استثمار في المستقبل المشرق للجميع".
ويشارك على رأس قائمة المتحدثين وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، ونائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد ، ووزيرة السياحة في جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل، ووزيرة السياحة والرياضة في كرواتيا نيكولينا برينجاك، ووزير الثقافة والسياحة في تركيا محمد إرسوي، ووزيرة الدولة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا روزا آنا موريلو رودريغيز، والرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون، والأمين العام لمنتدى اقتصاد السياحة العالمي بانسي هو، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية الكابتن إبراهيم الكوشي، والرئيس التنفيذي لشركة MSC Cruises بييرفرانشيسكو فاجو، والرئيس التنفيذي لشركة Travelport جريج ويب، والرئيس التنفيذي لشركة Virtuoso ماثيو أبشيرش، والرئيس التنفيذي لشركة OYO ريتيش أغاروال.
وسيُعقد اليوم العالمي للسياحة 2023 تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر" بهدف تعزيز التعاون العالمي لدراسة الفرص لتعزيز مرونة القطاع، ودفع عجلة النمو نحو مستقبل يقوده الاستثمار ويركز على الاستدامة .
وتتمحور جلسات الحوار حول عدد من المواضيع المهمة ومنها: الإنسان وكوب الأرض والازدهار، ودور القطاع في مد الجسور بين الثقافات، والحفاظ على البيئة، والاستثمار في الكوادر البشرية، والتحديات والحلول لتحقيق مستقبل مستدام، والابتكار وتعزيز ريادة الأعمال، والسفر السلس والشامل. كما سيقام حفل عشاء في الدرعية التاريخية أحد مواقع التراث الإنساني العالمي المعتمدة من منظمة اليونيسكو، كما سيتم عقد جلسة بين المملكة العربية السعودية وجورجيا، لتسليم مهام الاحتفاء بيوم السياحة العالمي للعام المقبل.
وتأتي استضافة هذا الحدث المهم في قلب مدينة الرياض، لتعزيز مكانتها وريادتها في جميع المجالات حول العالم ومنها القطاع السياحي العالمي، كما تم انتخاب المملكة، رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لعام 2023، واستضافت الرياض القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة العام الماضي، كما تحتضن الرياض المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط.

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