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أبوعريش تتغنى بيوم الوطن

9/24/2023 2:25:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تغنت محافظة أبوعريش بيوم الوطن الـ93، ورسمت الفرحة على محيا الجميع، وشهدت المحافظة احتفالات كبيرة واستثنائية، عانقت معها عنان السماء، وعززت حب الوطن، والولاء والانتماء، في وقت اكتست الشوارع والميادين والمتنزهات باللون الأخضر، وخروج الأهالي في مسيرات وطنية، وترديد الأهازيج الوطنية، ورفع الأعلام الوطنية، تعبيرا عن حب الوطن.
واشتملت فعاليات احتفالات محافظة أبوعريش، على مسيرة وطنية، ومشاركة الجهات الحكومية، وأوبريت وطني بعنوان ((سيوف الدار))، وقصايد شعرية، وكلمة المحافظة، ومشاركات تفاعلية، ومسابقات الطفل والأسرة، وعروض شعبية، خطفت معها الأنظار، وحازت إعجاب الحاضرين.
وأكد محافظ أبوعريش شاهر بن شهاب الجنفاوي أن ذكرى اليوم الوطني ذكرى عزيزة وغالية في نفوس السعوديين، والتي يتم فيها استحضار تاريخ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز، وسير أبنائه على نهجه الكريم، وصولا إلى العهد الزاهر بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أن احتفالات محافظة أبوعريش ستستمر 3 أيام، وتستهدف الأسرة والطفل والشباب، مشيدا بنجاح الحفل الكبير للأهالي، ومقدما التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

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