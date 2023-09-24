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العلم السعودي يزين جسر صامويل بيكيت في إيرلندا

9/24/2023 2:25:53 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت مدينة دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا، المملكة في احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 في تمام الساعة 8 مساء السبت، حتى منتصف الليل وذلك بإضاءة جسر "صامويل بيكيت" أحد أهم معالم لندن وأقدمها.
وحضر العديد من المواطنين والطلبة السعوديين الدارسين في مختلف الجامعات الأيرلندية لحظة إضاءة الجسر في دبلن، معبّرين عن حبّهم لبلدهم وشعورهم بالفخر والاعتزاز بوطنهم.

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