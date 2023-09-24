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محافظ خميس مشيط يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني

9/24/2023 2:25:53 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، احتفال أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للملكة العربية السعودية، أمس السبت بمنتجع الوادي، بمركز وادي بن هشبل التابع للمحافظة، وبحضور مدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة ورؤساء المراكز المرتبطة وعدد المشايخ والأهالي.
بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى بعد ذلك محافظ خميس مشيط كلمته عبّر من خلالها عن فرحته بهذا اليوم الوطني العظيم قائلًا: في يومنا الوطني الثالث والتسعين، نحتفل وكلنا فخر واعتزاز بمنجز بدأت لبنته الأولى قبل ثلاثة وتسعين عامًا بإعلان المملكة العربية السعودية، بعد إعادة توحيدها على يد جلالة الملك، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله- ولعل عجلة البناء سبقت تاريخ اكتمال التوحيد بأعوام عديدة، بدأت منذ فتح الرياض في الخامس من شوال لسنة 1319هـ، فمنذ ذلك التاريخ وعجلة الوحدة والتنمية شكلت ثنائيًا فريدًا من نوعه حيث إن الملك المؤسس -رحمه الله- كان همه الأول إنسان هذه الأرض، فكان أن كرس الأمن والأمان، وحرص على توطين البادية وإنشاء المجتمعات الحضريه كي ينعم ابن البادية بما ينعم به أبناء الحواضر بالخدمات، ومن أهمها التعليم والصحة اللتين هما القاعدة الصلبة التي سينطلق منها أبناء الوطن للنهوض بوطنهم.
تلى ذلك إلقاء عدد من القصائد الشعرية بمناسبة اليوم الوطني وعرض مرئي يُصاحبه أوبريت وطني بمشاركة الفرق الشعبية، واستعراض عدد من الخيول وروّاد الكشافة.
واختتم الحفل بعدد من العروض الفنية بهذه المناسبة الوطنية.

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