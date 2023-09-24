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سعود الطبية تسجل إنجازا طبيا جديدا باستخدامها تقنية SSO2

9/24/2023 2:25:53 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت مدينة الملك سعود الطبية , ممثلة بمركز صحة القلب , إنجازًا طبيًا جديدًا باستخدامها تقنية SSO2 (أوكسجين عالي التركيز) وذلك لمريض يعاني من أزمة قلبية حادة في الشريان الأيسر الأمامي، وذلك لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت المدينة الطبية بأن هذه التقنية تعمل على حماية خلايا عضلة القلب من التلف بعد الأزمة القلبية الحادة، ومثبتة علميًا ومعترف بها من قِبل هيئة الغذاء والدواء السعودية، وأيضًا الأمريكية. وأشارت إلى أن المريض بصحة جيدة وسيغادر المدينة قريبًا بإذن الله.

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