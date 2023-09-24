سعود الطبية تسجل إنجازا طبيا جديدا باستخدامها تقنية SSO2

سعود الطبية تسجل إنجازا طبيا جديدا باستخدامها تقنية SSO2
التاريخ
9/24/2023 2:25:53 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت مدينة الملك سعود الطبية , ممثلة بمركز صحة القلب , إنجازًا طبيًا جديدًا باستخدامها تقنية SSO2 (أوكسجين عالي التركيز) وذلك لمريض يعاني من أزمة قلبية حادة في الشريان الأيسر الأمامي، وذلك لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت المدينة الطبية بأن هذه التقنية تعمل على حماية خلايا عضلة القلب من التلف بعد الأزمة القلبية الحادة، ومثبتة علميًا ومعترف بها من قِبل هيئة الغذاء والدواء السعودية، وأيضًا الأمريكية. وأشارت إلى أن المريض بصحة جيدة وسيغادر المدينة قريبًا بإذن الله.
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