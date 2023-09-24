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فعاليات متعددة في احتفالات الحريق باليوم الوطني

9/24/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت بلدية محافظة الحريق عددا من الفعاليات والفقرات الترفيهية بمناسبة اليوم الوطني 93، كما قامت البلدية بتنظيم الحفل الرسمي بحضور محافظ الحريق بالنيابة فيصل بن عبدالله القاسم، ورئيس البلدية فهد بن عبدالله الدميخي، وعدد من القيادات الإدارات الحكومية الخدمية والأمنية بدعم ومشاركة القطاع الخاص.
وتضمنت الفعاليات قصائد وطنية وأوبريت وطني والعرضة السعودية والعرضة السعودية وتكريم الرعاة والألعاب النارية.
كما اشتملت الفعاليات المقامة بحديقة المطل بمحافظة الحريق على لوحة جدارية بعنوان عبر عن شعورك تجاه وطنك وركن الأسر المنتجة، ومعرض نعانق الحلم، وركن الرسم على الوجه، وركن ريشة إبداع، وركن النقش على الحنا، وركن التصوير، والتوزيعات الخاصة باليوم الوطني التي تجاوزت 5 آلاف هدية وكذلك 10 آلاف علم وهدايا وسحوبات متنوعة تجاوزت 100 هدية.

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