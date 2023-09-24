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وهج الألعاب النارية يمتع ملايين المشاهدين احتفالا باليوم الوطني الـ 93

9/24/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أضيئت سماء مناطق المملكة في اليوم الوطني السعودي الـ 93 بالألعاب النارية، حيث شهدت الميادين والمواقع الحيوية على امتداد الوطن الغالي عند التاسعة من مساء السبت ملايين المستمتعين برؤية وهج الأشكال الجمالية، في فعاليات تم تنظيمها من الهيئة العامة للترفيه.
وشهدت المناطق الترفيهية ومواقع الاحتفالات حضوراً كبيراً من المواطنين والمقيمين الذين استمتعوا بعروض الألعاب النارية، ووثقوا تصاعدها وإضاءاتها في سماء المملكة، لتخليد الاحتفال الذي ضم ألواناً من العروض والفعاليات.

وتقاسمت مشاهدة تلك الألعاب والاستمتاع بها أكثر من 15 موقعاً شملت كلاً من بوليفارد رياض سيتي في الرياض، والبروميناد في جدة، ومنتزه الملك عبدالله في الدمام، وكورنيش الخبر الشمالي، ومنتزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء، ومنتزه الملك عبدالله الوطني في بريدة.
وشوهدت الألعاب النارية الاحتفالية أيضاً في أبها عبر حديقة السد بشارع الفن، وفي المدينة المنورة من حديقة الملك فهد المركزية، وفي حائل من منتزه السلام، وتبوك من حديقة النظيم المركزية، وفي الباحة من منتزه الأمير حسام، وفي سكاكا من حديقة أمانة الجوف، وفي جازان من ممشى طريق الكورنيش، وفي نجران من حديقة إسكان حي الجامعة، وفي الطائف بالقرب من منتزه الملك عبدالله، وفي عرعر من برج المياه.
وفي الرياض أقيمت ضمن فعاليات اليوم الوطني عروضاً مخصصة لطائرات الدرونز في سماء الرياض وتحديداً بالقرب من منطقة بوليفارد رياض سيتي، وشكلت لوحات وطنية تعانق السماء، بصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد ، وعلم المملكة، ونقلت بشكل مباشر عبر قناة السعودية.

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