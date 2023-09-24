السعوديون يسألون قوقل عن الهلال والمصابيب - جريدة الوطن السعودية

السعوديون يسألون قوقل عن الهلال والمصابيب - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/24/2023 2:18:16 PM
(MENAFN- Al Watan) بمناسبة اليوم الوطني عرضت مدونة google أبرز ما بحث عنه سكان المملكة في العقد الماضي، بدءًا من الأشياء المفضلة ككرة القدم و الأكلات المفضلة وصولًا إلى أسئلة الفضول الغريبة مثل لماذا سمي ضرس العقل بهذا الاسم؟
وهذه قائمة بأبرز المواضيع:
كرة القدم
تجري كرة القدم في دماء السعوديين وهذا واضح أيضًا من عمليات البحث الأكثر رواجًا، حيث بحث السعوديون عن كل ما له علاقة بكرة القدم من كأس العالم (وأغانيه) وصولًا إلى ترتيب الدوري السعودي وكأس الخليج على مدار السنوات العشر الماضية. وفضلًا عن مواعيد المباريات وترتيبات الدوري السعودي، تضمّنت الأسئلة الأكثر بحثًا عن كرة القدم خلال العقد الماضي:
* أغنية كأس العالم 2022
* الهلال
* سلطان البرقان
* ترتيب الدوري الإنجليزي
* الدوري الإسباني
الحلويات
تساءل الكثيرون في المملكة عن طريقة عمل حلوياتهم المفضلة ومن أبرزها:
* طريقة عمل البسبوسة
* طريقة عمل الدونات
* طريقة عمل لفائف القرفة
* طريقة عمل الجريش
* طريقة عمل المصابيب
التعليم والعمل
هناك اهتمام واسع بالتعليم وتنمية المهارات والقدرات في المملكة حيث تصدرت المنصات التعليمية الرقمية مثل ((مدرستي)) عمليات البحث الأكثر رواجًا لكلّ عام خلال العقد الماضي. كما تساءل الكثيرون عن مواضيع مشابهة أخرى شملت:
* كيفية تعليم طفلي القراءة والكتابة؟
* تخمين علمي عن كيفية ارتباط المتغيرات ببعضها البعض
* كيفية كتابة تقرير؟
* كيفية كتابة السيرة الذاتية؟
* لماذا تريد الانضمام لشركتنا؟
الطبيعة
تصدرت قائمة البحث السنوية في الفترة الماضية مواضيع متعلقة بالطبيعة وظواهرها المختلفة، الأمر الذي جذب اهتمام الكثير من الناس في المملكة، ومن أبرز الأسئلة التي طرحت في السابق:
* لماذا تنشأ الفصول الأربعة بشكل منتظم؟
* لماذا تحتاج الطيور التي لا تطير مثل النعامة إلى الريش؟
* لماذا لا نشعر بحركة الأرض؟
* لماذا النار ليس لها ظل؟
* لماذا تكون الخلايا التي تغلف ساق النبات صغيرة وسميكة؟
الفضول
ولا نستطيع أن ننسى بعض الأسئلة التي تصدّرت قائمة عمليات البحث في المملكة، والتي كان هدفها إرضاء الفضول، والبحث عن أجوبة لأسئلة قد تكون صعبة.
* ليش الحليب لونه أبيض
* لماذا سمي البحر الأحمر بهذا الاسم؟
* لماذا سمي ضرس العقل بهذا الاسم؟
* لماذا يسمى الناتج في الطرح فرقا؟
* لماذا خاتم الخطوبة يوضع في اليد اليمنى وبعد الزواج يوضع في اليسرى؟
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