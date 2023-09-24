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السعوديون يسألون قوقل عن الهلال والمصابيب - جريدة الوطن السعودية

9/24/2023 2:18:16 PM
(MENAFN- Al Watan) بمناسبة اليوم الوطني عرضت مدونة google أبرز ما بحث عنه سكان المملكة في العقد الماضي، بدءًا من الأشياء المفضلة ككرة القدم و الأكلات المفضلة وصولًا إلى أسئلة الفضول الغريبة مثل لماذا سمي ضرس العقل بهذا الاسم؟
وهذه قائمة بأبرز المواضيع:
كرة القدم
تجري كرة القدم في دماء السعوديين وهذا واضح أيضًا من عمليات البحث الأكثر رواجًا، حيث بحث السعوديون عن كل ما له علاقة بكرة القدم من كأس العالم (وأغانيه) وصولًا إلى ترتيب الدوري السعودي وكأس الخليج على مدار السنوات العشر الماضية. وفضلًا عن مواعيد المباريات وترتيبات الدوري السعودي، تضمّنت الأسئلة الأكثر بحثًا عن كرة القدم خلال العقد الماضي:
* أغنية كأس العالم 2022
* الهلال
* سلطان البرقان
* ترتيب الدوري الإنجليزي
* الدوري الإسباني
الحلويات
تساءل الكثيرون في المملكة عن طريقة عمل حلوياتهم المفضلة ومن أبرزها:
* طريقة عمل البسبوسة
* طريقة عمل الدونات
* طريقة عمل لفائف القرفة
* طريقة عمل الجريش
* طريقة عمل المصابيب
التعليم والعمل
هناك اهتمام واسع بالتعليم وتنمية المهارات والقدرات في المملكة حيث تصدرت المنصات التعليمية الرقمية مثل ((مدرستي)) عمليات البحث الأكثر رواجًا لكلّ عام خلال العقد الماضي. كما تساءل الكثيرون عن مواضيع مشابهة أخرى شملت:
* كيفية تعليم طفلي القراءة والكتابة؟
* تخمين علمي عن كيفية ارتباط المتغيرات ببعضها البعض
* كيفية كتابة تقرير؟
* كيفية كتابة السيرة الذاتية؟
* لماذا تريد الانضمام لشركتنا؟
الطبيعة
تصدرت قائمة البحث السنوية في الفترة الماضية مواضيع متعلقة بالطبيعة وظواهرها المختلفة، الأمر الذي جذب اهتمام الكثير من الناس في المملكة، ومن أبرز الأسئلة التي طرحت في السابق:
* لماذا تنشأ الفصول الأربعة بشكل منتظم؟
* لماذا تحتاج الطيور التي لا تطير مثل النعامة إلى الريش؟
* لماذا لا نشعر بحركة الأرض؟
* لماذا النار ليس لها ظل؟
* لماذا تكون الخلايا التي تغلف ساق النبات صغيرة وسميكة؟
الفضول
ولا نستطيع أن ننسى بعض الأسئلة التي تصدّرت قائمة عمليات البحث في المملكة، والتي كان هدفها إرضاء الفضول، والبحث عن أجوبة لأسئلة قد تكون صعبة.
* ليش الحليب لونه أبيض
* لماذا سمي البحر الأحمر بهذا الاسم؟
* لماذا سمي ضرس العقل بهذا الاسم؟
* لماذا يسمى الناتج في الطرح فرقا؟
* لماذا خاتم الخطوبة يوضع في اليد اليمنى وبعد الزواج يوضع في اليسرى؟

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