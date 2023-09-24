طفل يكتشف أخته الحامل مذبوحة والمجرم زوجها

طفل يكتشف أخته الحامل مذبوحة والمجرم زوجها
التاريخ
9/24/2023 2:14:18 PM
(MENAFN- Al Watan) وجد طفل ذو 9 سنوات أخته الحامل مذبوحة وهي جريمة بشعة هزت المغرب.
وذكر موقع ((هسبريس))، أن رجلا يبلغ من العمر 28 عاما، ذبح زوجته وهي ((حامل في الشهر السابع))، ((من الوريد إلى الوريد)).
ووفقا للموقع، فإن الجريمة وقعت في منزل الزوجين بحي سيدي عسو بمدينة آزرو، وقد لاذ مرتكب الجريمة بالفرار بصحبة طفلته البالغة من العمر 3 سنوات.
ونقل الموقع عن مصادر قولها، إن اكتشاف الجريمة تم من قبل شقيق الضحية الذي كان يقيم في المنزل.
ووجد شقيق الضحية أخته مذبوحة عندما رجع إلى المنزل، الأمر الذي جعله يستنجد بالجيران.
وفي أعقاب وصول قوات الشرطة لموقع الحادث، تم العثور على الزوجة جثة هامدة، وبوشرت التحريات للكشف عن ملابسات الجريمة.
وتمكنت السلطات من القبض على الزوج في وقت لاحق، وهو رهن الاعتقال للتحقيق معه للوقوف على أسباب ارتكابه لهذه الجريمة البشعة.
MENAFN24092023000089011017ID1107130079
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.