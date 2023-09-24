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طفل يكتشف أخته الحامل مذبوحة والمجرم زوجها

9/24/2023 2:14:18 PM
(MENAFN- Al Watan) وجد طفل ذو 9 سنوات أخته الحامل مذبوحة وهي جريمة بشعة هزت المغرب.
وذكر موقع ((هسبريس))، أن رجلا يبلغ من العمر 28 عاما، ذبح زوجته وهي ((حامل في الشهر السابع))، ((من الوريد إلى الوريد)).
ووفقا للموقع، فإن الجريمة وقعت في منزل الزوجين بحي سيدي عسو بمدينة آزرو، وقد لاذ مرتكب الجريمة بالفرار بصحبة طفلته البالغة من العمر 3 سنوات.
ونقل الموقع عن مصادر قولها، إن اكتشاف الجريمة تم من قبل شقيق الضحية الذي كان يقيم في المنزل.
ووجد شقيق الضحية أخته مذبوحة عندما رجع إلى المنزل، الأمر الذي جعله يستنجد بالجيران.
وفي أعقاب وصول قوات الشرطة لموقع الحادث، تم العثور على الزوجة جثة هامدة، وبوشرت التحريات للكشف عن ملابسات الجريمة.
وتمكنت السلطات من القبض على الزوج في وقت لاحق، وهو رهن الاعتقال للتحقيق معه للوقوف على أسباب ارتكابه لهذه الجريمة البشعة.

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