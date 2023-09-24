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صراع بسبب كلب يودي بحياة 3 أشخاص

9/24/2023 2:14:17 PM
(MENAFN- Al Watan) قتل شابان وطفل في الثالثة من العمر بحادث إطلاق نار مساء يوم السبت، في مجمع سكني في فلوريدا خلال صراع نشب بسبب كلب.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية عن شرطة المدينة قولها إن 5 أشخاص بينهم طفل توجهوا إلى مجمع سكني فاخر الساعة 10 مساء يوم السبت للقاء بعض الأفراد بشأن بيع كلب.
وأوضح مساعد رئيس مكتب عمدة مقاطعة جاكسونفيل جيه دي سترونكو، أن إطلاق النار وقع أثناء مشاجرة دبت بسبب الكلب، ما أسفر عن مقتل الضحايا الثلاثة وإصابة شخص رابع من المجموعة.
ولم يكشف سترونكو عن هويات القتلى لكنه أشار إلى أن الطفل يبلغ من العمر 3 سنوات في حين أن القتيلين الآخرين والجريح في العشرينات من أعمارهم، ولم يتم التطرق لأي تفاصيل إضافية.
ووفقا لشهود عيان كانوا في المكان فر شخصان بالسيارة عقب إطلاق النار.

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