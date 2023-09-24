رحيل الروائي والإعلامي السعودي هاني نقشبندي

رحيل الروائي والإعلامي السعودي هاني نقشبندي
التاريخ
9/24/2023 2:14:17 PM
(MENAFN- Al Watan) توفي الكاتب السعودي هاني نقشبندي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 60عاما.
وهاني إبراهيم نقشبندي، إعلامي وكاتب سعودي، ولد في المدينة المنورة عام 1963، وهو خريج جامعة الملك عبد العزيز في تخصص“العلاقات الدولية”. ومارس هاني منذ عام 1984 الإعلام، وقد عمل في صحف السعودية وترأس تحرير مجلات“سيدتي” و“المجلة”، اللتان صدرتا باللغة العربية في لندن، كما قدم البرنامج التلفزيوني“حوار مع هاني” لقناة تلفزيون دبي.
وقد صدرت له في عام 2007 في بيروت الرواية القصيرة "اختلاس"، التي تمكنت خلال فترة وجيزة وبالرغم من منع نشرها من بعض الدول العربية من إعادة الطبع باللغة العربية ست مرات، وقد ترجمت إلى اللغة الروسية.
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