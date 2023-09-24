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رحيل الروائي والإعلامي السعودي هاني نقشبندي

9/24/2023 2:14:17 PM
(MENAFN- Al Watan) توفي الكاتب السعودي هاني نقشبندي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 60عاما.
وهاني إبراهيم نقشبندي، إعلامي وكاتب سعودي، ولد في المدينة المنورة عام 1963، وهو خريج جامعة الملك عبد العزيز في تخصص“العلاقات الدولية”. ومارس هاني منذ عام 1984 الإعلام، وقد عمل في صحف السعودية وترأس تحرير مجلات“سيدتي” و“المجلة”، اللتان صدرتا باللغة العربية في لندن، كما قدم البرنامج التلفزيوني“حوار مع هاني” لقناة تلفزيون دبي.
وقد صدرت له في عام 2007 في بيروت الرواية القصيرة "اختلاس"، التي تمكنت خلال فترة وجيزة وبالرغم من منع نشرها من بعض الدول العربية من إعادة الطبع باللغة العربية ست مرات، وقد ترجمت إلى اللغة الروسية.

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