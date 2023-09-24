السعودية تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع تحالف أوبك +

السعودية تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع تحالف أوبك +
التاريخ
9/24/2023 2:14:17 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، السبت، إن المملكة تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع تحالف "أوبك+" لاستقرار أسواق النفط العالمية.
وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المملكة حريصة "على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصاد عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين".
وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قد أكد في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأسبوع الماضي أن سياسة المملكة البترولية يحكمها العرض والطلب، وأن الرياض ملتزمة باستقرار أسواق النفط، وقرارات أوبك+ لا تدعم طرفا على حساب الآخر.
وفي 5 سبتمبر الجاري أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023.
وسيضع التخفيض إنتاج الخام في السعودية بالقرب من 9 ملايين برميل يوميا خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وستتم مراجعته على أساس شهري. وستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.
وجاء الخفض الأخير بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.
ويستهدف الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
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