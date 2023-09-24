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السعودية تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع تحالف أوبك +

9/24/2023 2:14:17 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، السبت، إن المملكة تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع تحالف "أوبك+" لاستقرار أسواق النفط العالمية.
وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المملكة حريصة "على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصاد عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين".
وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قد أكد في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأسبوع الماضي أن سياسة المملكة البترولية يحكمها العرض والطلب، وأن الرياض ملتزمة باستقرار أسواق النفط، وقرارات أوبك+ لا تدعم طرفا على حساب الآخر.
وفي 5 سبتمبر الجاري أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023.
وسيضع التخفيض إنتاج الخام في السعودية بالقرب من 9 ملايين برميل يوميا خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وستتم مراجعته على أساس شهري. وستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.
وجاء الخفض الأخير بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.
ويستهدف الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

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