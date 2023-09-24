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أهالي نجران يعبرون عن حب الوطن باحتفالات متنوعة

9/24/2023 2:14:16 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفل أهالي منطقة نجران باليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية بالزوامل والفنون الشعبية واستعراض الخيول حاملين الأعلام الوطنية، حيث تمثل هذه الاحتفالات الوطنية رمزًا للفخر والولاء للوطن، إضافة إلى إبراز التراث الثقافي الغني للمنطقة، وتمثل الفنون الشعبية والتقاليد الشعبية في هذا الحفل تجسيدًا للهوية الوطنية وروح الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن.

وقال المواطن محمد اليامي، إن اليوم الوطني مناسبة تمثل فرصة للشعب السعودي للاحتفال بتطور ونجاح الوطن على مدى تلك السنوات، يعتبر هذا اليوم علامة مميزة في تاريخ المملكة، حيث يعبر السعوديون فيه عن فخرهم وولائهم لهذا الوطن الكبير، والذي يمثل تجسيدًا للتطور والتقدم الذي شهدته المملكة على مر السنوات، ويعكس روح الوفاء والفخر التي يحملها الشعب السعودي تجاه وطنهم.
وأضاف حسين آل عقيل، أن اليوم الوطني 93 تحت شعار نحلم ونحقق يمثل ويترجم الارتباط الكبير بين القيادة والشعب منذ عهد الإمام المؤسس الإمام محمد بن سعود رحمه الله على مدار ثلاثة قرون، وهذا يثبت حقيقة الهوية الوطنية لدى أبناء الوطن الغالي وهذه الأرض المباركة مما يجعلهم يشعرون بالفخر كونهم أبناء هذا الوطن الكبير المتماسك يحكمهم ولاة أمرٍ منهم وفيهم أصحاب شأنٌ عظيم، رحم الله من توفى منهم وبارك في عمر الأحياء.

وأضاف قائد مسيرة الفرسان صالح بن حيسي آل عباس: ((ينبغي على كل مواطن سعودي وهو في يومه الوطني أن ينظر بتمعن إلى هذه المنجزات ويرفع أكف الضراعة شاكرًا لله سبحانه وتعالى على ما من به على هذه البلاد من أمن واستقرار وتطور وازدهار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويجدد الولاء والانتماء لوطنه وقيادته، ويشمر عن ساعد الجد ليكون عضوًا فاعلًا في خدمة وطنه والسعي لرفعته)).

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