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صامطة التاريخية تستذكر شجاعة الأبطال باليوم الوطني

9/24/2023 2:14:16 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى محافظ محافظة صامطة التابعة لإمارة منطقة جازان، الدكتور حزام بن قبلان جديع، حفل أهالي المحافظة الخطابي والفني الذي تنفذه بلدية محافظة صامطة بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية، والذي احتوى على عديد من الفقرات الخطابية والفنية المتنوعة، إضافة إلى الأوبريت الغنائي الوطني ((من مثلنا))، وذلك بحضور مديري ورؤساء الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية ومشائخ وأعيان وأهالي المحافظة بملعب ضاحية الملك الفهد.

وبين محافظ صامطة، الدكتور حزام بن قبلان جديع، خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن ذكرى اليوم الوطني هي فرصة لاستلهام ملاحم التوحيد التي سطرها المؤسس، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه، واستذكار تضحيات الأجداد في التأسيس وجهود الآباء في بناء هذا الوطن العظيم.
مؤكدًا أهمية الفخر بالمنجزات المحققة لوطننا، وعلى رأسها ما حققته رؤيتها المباركة 2030م من مشاريع ضخمة أضحت حديث العالم.

بدوره أوضح، الدكتور علي صميلي، خلال كلمة أهالي المحافظة التي ألقاها نيابة عنهم المكانة العظيمة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية بين الدول، كونها قائدة الاقتصاد العالمي وصاحبة السبق في إغاثة المنكوبين والإصلاح بين العديد من الدول، الأمر الذي مكن لها أهمية عالية جعلها تتربع مصاف الدول الكبرى، مستذكرًا التاريخ الكبير لمحافظة صامطة التي وصفها بأرض الرباط، وما يتحلى به أبناؤها من شجاعة كبيرة على مر التاريخ، مستذكرًا تصديهم لجيش إمام اليمن في معركة صامطة الشهيرة، وما حظيت به من شرف اتصافها بأرض العلم والعلماء لتخريجها العديد من العلماء والأدباء والشعراء النجباء والكتاب في مختلف العلوم النظرية والعلمية.

واشتمل الحفل على فقرات استعراضية وقصائد شعرية، إضافة إلى أوبريت غنائي وطني بعنوان ((من مثلنا)) من كلمات الشاعر محمد هجري، وأداء الفنانين الحسن خيرات، ونايف الصافي، وعبد الله خرمي، وريناد المهدي، وبمشاركة الفرق الشعبية والاستعراضية، وطلاب وطالبات تعليم صامطة، والذي احتوى على ثلاث لوحات وطنية تغنت بالوطن وتاريخه، وما سطره المؤسس -رحمه الله- من بطولات، وما حققته المملكة من منجزات كبرى في عهد خادم الحرمين الشريفين.

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