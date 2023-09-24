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مسيرة وفعاليات متنوعة في احتفالات شرورة باليوم الوطني 93

9/24/2023 2:14:16 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت مسيرة بالمركبات بمناسبة اليوم الوطني 93 بمحافظة شرورة، حيث كانت انطلاقتها من أمام مبنى محافظة شرورة تحت إشراف محافظ شرورة موفق العنزي. وشاركت الجهات الحكومية في المسيرة التي جابت شوارع وميادين المحافظة، رافعين العلم السعودي.
كما شاركت 13 جهة حكومية في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 93 في منتزة الملك عبدالعزيز وممشى الوطن ونادي شرورة وكلية العلوم والآداب ومستشفى شرورة العام ومسشفى القوات المسلحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأدرة التعليم و جمعية تداوي الصحية بشرورة وفرع الغرفه التجارية وجمعية التنمية الأهلية ونادي شرورة والهلال الأحمر.
واختتمت الفعاليات بالعرضة السعودية على مسرح كلية العلوم والآداب حيث عاش الجميع فرحة اليوم الوطني، لكن تعبيرات الأطفال تكتسب أهمية خاصة، ووجودهم في الاحتفالات لا يعني المشاركة في المناسبة فحسب، إنما فرصة لترسيخ معاني الولاء والانتماء في نفوسهم وتوثيق ارتباطهم بالوطن الذي يتعلق به حاضرهم ومستقبلهم.
وتراقصت قلوب الأطفال فرحا وابتهاجا باليوم الوطني 93، فحملوا الأعلام عاليا بين أياديهم لترفف بكل شموخ وعزة، وهم يرتدون أجمل الملابس المحبوكة بلون العلم،لتظل الطفولة بعفويتها وبراءتها، ورغبتها في محاكاة كل مناسبة.
وقال الطالب عبدالرحمن محمد الصيعري إن فرحة اليوم الوطني تعد عيدًا وطنيا كبيرا يغرس حب الانتماء والولاء للوطن، كما شاطره الرأي الطالب محمد ناصر النهدي الذي قال: "نعيش هذه الأيام فرحة كبيرة ونحن فخورون بهذا اليوم العظيم الذي توحدت فيه مملكتنا الغالية".

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