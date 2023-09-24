84 وظيفة بنظام التعاقد في جامعة الملك عبدالعزيز
التاريخ
9/24/2023 2:14:16 PM
(MENAFN- Al Watan) طرحت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 84 وظيفة (بنظام التعاقد) للعمل بالجامعة على وظيفة (معيد).
ويمكن الاطلاع على طريقة التقديم والشروط عبر الرابط (اضغط هنا ).
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