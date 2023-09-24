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خطر غامض يهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر

9/24/2023 2:14:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق علماء الأحياء البحرية تحذيرا من خطر غامض يهدد بقاء الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، بعد وجود حالات نفوق جماعي لقنافذ البحر قبالة شواطئ إيلات جنوبي إسرائيل.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن هناك حالة من النفوق الجماعي لمجموعات من قنافذ البحر قبالة شواطئ إيلات الإسرائيلية، قد تعرض تهدد بقاء الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.
وحذر الباحثون في علوم البحار من أن نفوق قنافذ البحر يمكن أن يكون له تأثير سلبي ومدمر على البيئة بوجه عام، إذ يمكن لهذا النفوق الجماعي "أن يؤدي ذلك إلى تدمير النظام البيئي للشعب المرجانية بأكمله".
يشار إلى أن قنافذ البحر تأكل الطحالب التي تنمو بشكل أسرع بكثير من الشعاب المرجانية، في وقت تقوم تلك الطحالب بخنق وقتل مساحات كاملة من هذه الشعاب المرجانية، بمعنى أن وجود الشعاب يعتمد على وجود القنافذ البحرية بوجه عام.
حالات النفوق الجماعي لقنافذ البحر لم يشهدها البحر الأحمر وحده، ولكن جرت حالات مشابهة في البحر الكاريبي في المحيط الأطلسي، حيث يحاول فريق عمل من علماء البحار بجامعة تل أبيب التوصل إلى أسباب النفوق الجماعي لقنافذ البحر في البحر الأحمر.
ويبحث هؤلاء العلماء في سيناريو المرض الذي ضرب منطقة الكاريبي وهل هو مختلف عن المرض الذي ضرب البحر الأحمر، في محاولة لمعرفة كيفية وصول المرض إلى منطقة البحر الأحمر، وإذا ما جاء عن طريق سفينة وبالتالي من الضروري تنظيف السفن لتقليل خطر انتشار العامل المسبب للمرض، أم هناك سبب آخر.

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