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الكواكب بطل استثنائي لسوبر احتفالات أبوعريش

9/24/2023 2:14:16 PM
(MENAFN- Al Watan) توج محافظ أبوعريش شاهر بن شهاب الجنفاوي، فريق الكواكب بطلا لسوبر اليوم الوطني في محافظة أبوعريش، بعد تغلبه على نظيره صقور المجصص بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي اليرموك، وسط حضور جماهيري غفير.
وسجل الكواكب اسمه بطلا استثنائيا في احتفالات المنطقة باليوم الوطني الـ93 للمملكة، مواصلا معها سجله البطولي المطرز بالذهب، تحت قيادة إدارة رياضية محترفة برئاسة فهد الرفاعي.
وشهدت المباراة النهائية بادرة رياضية فريدة، تمثلت في تكريم المشجع محمود جوقي، الذي يقود رابطة التشجيع في المناسبات الرياضية، وتحفيز فرق الهواة الرياضية، من خلال الابتكارات التشجيعية، ورفع حماس اللاعبين.
وأكد رئيس رابطة الهواة بمحافظة أبوعريش موسى مسودي، أن فكرة نهائي السوبر تزامنت مع احتفال المملكة بمناسبة غالية على الجميع، وهي الاحتفال باليوم الوطني، وتم إدراجها ضمن أنشطة واحتفالات المحافظة، كنشاط رياضي تشرف عليه البلدية، وجمعية التنمية الاجتماعية، ونادي اليرموك، مؤكدا أن النهائي كان كرنفالا رائعا، يليق بسمعة المحافظة، وفق خطط مدروسة ناجحة، خطفت معها الأضواء في رياضة المنطقة، وأسكتت الأصوات التي انتقدت اختيار الفريقين المشاركين بالنهائي باعتبارهما أبطالا للمحافظة.

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