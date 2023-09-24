الكواكب بطل استثنائي لسوبر احتفالات أبوعريش

الكواكب بطل استثنائي لسوبر احتفالات أبوعريش
التاريخ
9/24/2023 2:14:16 PM
(MENAFN- Al Watan) توج محافظ أبوعريش شاهر بن شهاب الجنفاوي، فريق الكواكب بطلا لسوبر اليوم الوطني في محافظة أبوعريش، بعد تغلبه على نظيره صقور المجصص بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي اليرموك، وسط حضور جماهيري غفير.
وسجل الكواكب اسمه بطلا استثنائيا في احتفالات المنطقة باليوم الوطني الـ93 للمملكة، مواصلا معها سجله البطولي المطرز بالذهب، تحت قيادة إدارة رياضية محترفة برئاسة فهد الرفاعي.
وشهدت المباراة النهائية بادرة رياضية فريدة، تمثلت في تكريم المشجع محمود جوقي، الذي يقود رابطة التشجيع في المناسبات الرياضية، وتحفيز فرق الهواة الرياضية، من خلال الابتكارات التشجيعية، ورفع حماس اللاعبين.
وأكد رئيس رابطة الهواة بمحافظة أبوعريش موسى مسودي، أن فكرة نهائي السوبر تزامنت مع احتفال المملكة بمناسبة غالية على الجميع، وهي الاحتفال باليوم الوطني، وتم إدراجها ضمن أنشطة واحتفالات المحافظة، كنشاط رياضي تشرف عليه البلدية، وجمعية التنمية الاجتماعية، ونادي اليرموك، مؤكدا أن النهائي كان كرنفالا رائعا، يليق بسمعة المحافظة، وفق خطط مدروسة ناجحة، خطفت معها الأضواء في رياضة المنطقة، وأسكتت الأصوات التي انتقدت اختيار الفريقين المشاركين بالنهائي باعتبارهما أبطالا للمحافظة.
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