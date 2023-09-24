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مقتل 4 جنود في هجوم للقاعدة جنوب شرقي اليمن

9/24/2023 2:14:16 PM
(MENAFN- Al Watan) قتل 4 جنود في اليمن وأصيب 3 آخرون في هجوم الأحد في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، بحسب ما أفاد مسؤول أمني لوكالة فرانس برس، متهما تنظيم القاعدة بالوقوف خلف العملية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن "قنبلة زرعتها عناصر يرجح أنها تنتمي لتنظيم القاعدة انفجرت في شبوة أثناء مرور دورية عسكرية، ما أدى إلى مقتل 4 جنود وإصابة 3 ".
وبحسب المسؤول الأمني، تنشط عناصر مسلحة من تنظيم القاعدة في هذه المنطقة الواقعة جنوب غربي اليمن والخاضعة لسيطرة القوات الموالية للحكومة.
ويشهد اليمن، أحد أفقر دول العالم، نزاعا داميا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين.
والشهر الماضي، قتل 4 عناصر من قوات "الحزام الأمني" في انفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم القاعدة.
وفي يونيو، قتل جنديان يمنيان في هجوم لتنظيم القاعدة استهدف موقعا عسكريا في شبوة.

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