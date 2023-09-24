بايدن يشن هجوما حادا على الجمهوريين بسبب الميزانية
التاريخ
9/24/2023 2:14:15 PM
(MENAFN- Al Watan) هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن من وصفهم بـ"الجمهوريين المتطرفين"، قائلاً إنه يتعين على مشرعي الحزب اتخاذ خطوات فورية للحيلولة دون تعطل عمل الحكومة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر.
وقال بايدن إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القيادة الجمهورية في الكونجرس وإدارته في مايو كان سيمول أولويات الأمن الداخلي والقومي الأساسية وسيخفض عجز الميزانية بمقدار تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأضاف "الآن هناك مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا تريد الالتزام بالاتفاق". وقال بايدن إن إغلاق الحكومة وتعطلها عن العمل سيضر بسلامة الغذاء وأبحاث السرطان وبرامج الأطفال، مضيفاً أن ضمان تمويل الحكومة هو أحد المهام الأساسية للكونجرس.
وتابع "حان الوقت كي يبدأ الجمهوريون في القيام بالمهمة التي انتخبتهم أمريكا من أجلها. دعونا ننجز ذلك".
ووصف بايدن حملته لعام 2024 أمام المنافس الجمهوري المحتمل الرئيس السابق دونالد ترمب بأنها معركة ضد التطرف السياسي. وقال بايدن "كنت أتمنى أن أقول إن الخطر المحدق بالديمقراطية انتهى بانتصارنا في عام 2020، لكنه لم يحدث.. لا تزال ديمقراطيتنا على المحك، علينا ألا نخدع أنفسنا".
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