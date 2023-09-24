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بايدن يشن هجوما حادا على الجمهوريين بسبب الميزانية

9/24/2023 2:14:15 PM
(MENAFN- Al Watan) هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن من وصفهم بـ"الجمهوريين المتطرفين"، قائلاً إنه يتعين على مشرعي الحزب اتخاذ خطوات فورية للحيلولة دون تعطل عمل الحكومة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر.
وقال بايدن إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القيادة الجمهورية في الكونجرس وإدارته في مايو كان سيمول أولويات الأمن الداخلي والقومي الأساسية وسيخفض عجز الميزانية بمقدار تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأضاف "الآن هناك مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا تريد الالتزام بالاتفاق". وقال بايدن إن إغلاق الحكومة وتعطلها عن العمل سيضر بسلامة الغذاء وأبحاث السرطان وبرامج الأطفال، مضيفاً أن ضمان تمويل الحكومة هو أحد المهام الأساسية للكونجرس.
وتابع "حان الوقت كي يبدأ الجمهوريون في القيام بالمهمة التي انتخبتهم أمريكا من أجلها. دعونا ننجز ذلك".
ووصف بايدن حملته لعام 2024 أمام المنافس الجمهوري المحتمل الرئيس السابق دونالد ترمب بأنها معركة ضد التطرف السياسي. وقال بايدن "كنت أتمنى أن أقول إن الخطر المحدق بالديمقراطية انتهى بانتصارنا في عام 2020، لكنه لم يحدث.. لا تزال ديمقراطيتنا على المحك، علينا ألا نخدع أنفسنا".

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