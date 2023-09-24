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غدا.. إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية

9/24/2023 2:14:15 PM
(MENAFN- Al Watan) تسود حالة من الترقب في الشارع المصري، حيث سيعلن غدا الاثنين عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن الانتخابات ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل.
وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تتشرف بالإعلان عن الاستعداد للانتخابات الرئاسية، وأنها "لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو مؤسسة تعمل على تشويه صورة العرس الديمقراطي والخروج به عن الضوابط المنظمة لهذا الشأن".
وأشار بنداري إلى أنه لن يكون هناك إمكانية للتصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية، بسبب الحاجة إلى إجراء تعديل دستوري وخشية من فتحه الباب أمام الطعن في نتائج الانتخابات، حسب قوله.
ولم يعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عزمه الترشح للرئاسة، إلا أن بعض الأحزاب بدأت في إعلان دعمها له للفوز بفترة رئاسية ثالثة. في حين أعلن عدد من رؤساء أحزاب أخرى عزمهم خوض السباق، إضافة إلى البرلماني السابق رئيس حزب الكرامة السابق أحمد طنطاوي.

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