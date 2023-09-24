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السعودية الثالثة عربيا في إنتاج الخضروات

9/24/2023 2:14:15 PM
(MENAFN- Al Watan) قدمت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، بيانات عن إحصائيات لزراعة الخضروات في الوطن العربي، وتضم القائمة 7 دول صحراوية كانت تُعتبر غير صالحة للزراعة.
واحتلت السعودية المرتبة الثالثة بين الدول العربية في إنتاج الخضروات بقيمة إنتاج بلغت 17 مليار دولار (63.75 مليار ريال سعودي)، فيما احتلت مصر المركز الأول والجزائر في المرتبة الثانية.
تتميز الدول العربية بمناخ متنوع الفصول ملائم للزراعة، وبوفرة في الموارد المائية. وهذا ما يساعدها على زراعة محاصيل متنوعة يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.
واشتهرت بعض الدول العربية بإنتاج التمور وبعضها بإنتاج القمح والبعض الآخر بإنتاج الطماطم والخيار وغيرها.
قائمة الدول العربية الأكثر إنتاجا للخضراوات في عام 2023.
وحددت المنظمة 20 نوعا من الخضار كان في مقدمتها البنجر (جذر الشمندر) والجزر والفجل، وجاء في آخر الترتيب الكوسا والفلفل والطماطم.
أكثر الدول العربية إنتاجا للخضروات
1. مصر: 27 مليار دولار
2. الجزائر: 23 مليار دولار
3. السعودية: 17 مليار دولار
4. المغرب: 15 مليار دولار
5. السودان: 14 مليار دولار
6. العراق: 8 مليارات دولار
7.الإمارات: 5 مليارات دولار

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