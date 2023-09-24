السعودية الثالثة عربيا في إنتاج الخضروات

السعودية الثالثة عربيا في إنتاج الخضروات
التاريخ
9/24/2023 2:14:15 PM
(MENAFN- Al Watan) قدمت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، بيانات عن إحصائيات لزراعة الخضروات في الوطن العربي، وتضم القائمة 7 دول صحراوية كانت تُعتبر غير صالحة للزراعة.
واحتلت السعودية المرتبة الثالثة بين الدول العربية في إنتاج الخضروات بقيمة إنتاج بلغت 17 مليار دولار (63.75 مليار ريال سعودي)، فيما احتلت مصر المركز الأول والجزائر في المرتبة الثانية.
تتميز الدول العربية بمناخ متنوع الفصول ملائم للزراعة، وبوفرة في الموارد المائية. وهذا ما يساعدها على زراعة محاصيل متنوعة يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.
واشتهرت بعض الدول العربية بإنتاج التمور وبعضها بإنتاج القمح والبعض الآخر بإنتاج الطماطم والخيار وغيرها.
قائمة الدول العربية الأكثر إنتاجا للخضراوات في عام 2023.
وحددت المنظمة 20 نوعا من الخضار كان في مقدمتها البنجر (جذر الشمندر) والجزر والفجل، وجاء في آخر الترتيب الكوسا والفلفل والطماطم.
أكثر الدول العربية إنتاجا للخضروات
1. مصر: 27 مليار دولار
2. الجزائر: 23 مليار دولار
3. السعودية: 17 مليار دولار
4. المغرب: 15 مليار دولار
5. السودان: 14 مليار دولار
6. العراق: 8 مليارات دولار
7.الإمارات: 5 مليارات دولار
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