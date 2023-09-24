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الذكاء الاصطناعي لتقليل إجهاد رجال الأطفاء

9/24/2023 2:14:15 PM
(MENAFN- Al Watan) مع تزايد حرائق الغابات وزيادة حدتها بسبب ارتفاع درجة حرارة العالم، سعى رجال الإطفاء والمرافق والحكومات جاهدين للتغلب على النيران من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أثارت الخوف والإثارة بشأن قدرتها على تغيير الحياة.
ويأمل المستجيبون الأوائل، الذين يعانون الإجهاد بشكل متزايد، أن يوفر لهم الذكاء الاصطناعي الدعم، ولكن لا تزال هناك حاجة للبشر من أجل التحقق من دقة التكنولوجيا، حيث دمرت حرائق الغابات التي أججها تغير المناخ المجتمعات من ماوي إلى البحر الأبيض المتوسط هذا الصيف، مما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص، وإرهاق رجال الإطفاء، وزيادة الطلب على حلول جديدة.
1000 كاميرا
بدأت وكالة مكافحة الحرائق الرئيسية في كاليفورنيا هذا الصيف اختبار نظام الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الدخان من أكثر من 1000 كاميرا على قمة الجبل، وتوسع الآن نطاقه على مستوى الولاية.
كما تم تصميم نظام للعثور على ((الشذوذات))، وتنبيه مراكز قيادة الطوارئ، حيث يتأكد الموظفون مما إذا كان هناك دخان بالفعل أو أي شيء آخر في الهواء.
وقال فيليب سيليغ، رئيس الأركان في إدارة الغابات بكاليفورنيا: ((الجميل في هذا هو أنه يظهر على الفور على الشاشة، ويتمكن المرسلون أو متلقو المكالمات من سؤال تلك الشاشة، وتحديد ما إذا كانوا سيرسلون طاقمًا أم لا. هو أفضل حل للحماية من الحرائق)).
تقليل التعب
توفر الكاميرات، وهي جزء من شبكة كان يتعين على العمال مراقبتها سابقا، مليارات البايتات من البيانات لنظام الذكاء الاصطناعي، ليتمكن من استيعابها.
وتتخذ شركة Pano AI، الناشئة في سان فرانسيسكو، نهجًا مشابهًا، حيث تركب كاميرات على الأبراج الخلوية التي تمسح الدخان وتنبه العملاء، بما في ذلك أقسام الإطفاء وشركات المرافق ومنتجعات التزلج.
وتستخدم الكاميرات التعلم الآلي للرؤية الحاسوبية، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي.
وقالت سونيا كاستنر، الرئيسة التنفيذية للشركة: ((لقد تم تدريبهم بشكل خاص على اكتشاف الدخان أو لا، ونحن ندربهم بصور الدخان وصور غير الدخان)).
يتم دمج الصور مع موجزات من الأقمار الصناعية الحكومية للطقس، التي تبحث عن النقاط الساخنة، إلى جانب مصادر البيانات الأخرى مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
وتتغلب هذه التقنية على إحدى المشكلات الرئيسية في الطريقة التقليدية، للكشف عن حرائق الغابات بالاعتماد على مكالمات 911 من المارة، التي تحتاج إلى تأكيد من الموظفين قبل نشر الطواقم وطائرات إسقاط المياه.

أنظمة Pano AI
ولا تزال أنظمة Pano AI تعتمد على التأكيد النهائي، حيث يشغل المديرون مقطعا زمنيا، لتغذية الكاميرا من أجل التأكد من تصاعد الدخان.
وقال لاري بيكيداهل، نائب الرئيس الأول لتوصيل الطاقة في شركة ((بورتلاند جنرال إلكتريك))، أكبر شركة مرافق في ولاية أوريغون، عميل Pano AI، إنه بالنسبة لمكافحة حرائق الغابات ((أصبحت التكنولوجيا ضرورية حقًا)).
وتلعب شركات المرافق في بعض الأحيان دورًا في إشعال حرائق الغابات، عندما تسقط خطوط الكهرباء الخاصة بها بفعل الرياح أو تضربها الأشجار المتساقطة.
واعترفت شركة الكهرباء في هاواي بأن خطوط الكهرباء الخاصة بها تسببت في حريق مدمر في جزيرة ماوي هذا الصيف، بعد أن سقطت عليها الرياح العاتية على ما يبدو.
ونشرت شركة PGE، التي توفر الكهرباء لـ51 مدينة في ولاية أوريغون، 26 كاميرا Pano AI.
تطوير النماذج
يعمل فريق ((فيريس)) في ((مايكروسوفت)) على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، للتنبؤ بالأماكن التي من المحتمل أن تبدأ فيها الحرائق.
وقد غذوا النموذج بخرائط المناطق التي احترقت سابقا، إلى جانب البيانات المناخية والجغرافية المكانية.
النظام له حدوده، فهو لا يستطيع التنبؤ بأحداث عشوائية مثل ضربة البرق. لكن يمكنه التدقيق في بيانات الطقس والمناخ التاريخية، لتحديد الأنماط، مثل المناطق التي عادة ما تكون أكثر جفافا.
وقال ((فيريس)) إن التكنولوجيا، التي تخطط ((مايكروسوفت)) لتقديمها كأداة مفتوحة المصدر، يمكن أن تساعد المستجيبين الأوائل الذين يحاولون معرفة مكان تركيز مواردهم المحدودة.
الخوارزميات الصناعية
قال توماس جروبلر، الرئيس التنفيذي للشركة: ((هناك خوارزميات على القمر الصناعي، وهي خوارزميات فعالة للغاية لاكتشاف الحرائق بشكل أسرع)).
ويأخذ الذكاء الاصطناعي أيضًا في الاعتبار مستويات الغطاء النباتي والرطوبة، لتحديد حالات التفجر التي يمكن أن تؤدي إلى حرائق ضخمة مدمرة.
ويمكن أن تساعد هذه التكنولوجيا وكالات مكافحة الحرائق التي تعمل على توجيه الموارد إلى الحرائق، والتي من المحتمل أن تسبب أكبر قدر من الضرر.

طرق جديدة لمكافحة الحرائق:
- يستخدم رجال الإطفاء والشركات الناشئة كاميرات مدعمة بالذكاء الاصطناعي في مسح الأفق، بحثًا عن علامات الدخان.
- تنشئ شركة ألمانية كوكبة من الأقمار الصناعية، لكشف الحرائق من الفضاء.
- تستخدم ((مايكروسوفت)) نماذج الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمكان الذي يمكن أن يندلع فيه الحريق التالي.

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