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NASA تستقبل أكبر عينة جُمعت من كويكب

9/24/2023 2:14:15 PM
(MENAFN- Al Watan) هبطت كبسولة أول عينات كويكب أرسلتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) من الفضاء بالمظلة في صحراء يوتا، لتختتم رحلة مدتها سبع سنوات.
وفي أثناء تحليقها بالقرب من الأرض، أطلقت المركبة الفضائية ((أوزوريس-ريكس)) الكبسولة الصغيرة من مسافة 63000 ميل (100000 كيلومتر)، التي هبطت بعد أربع ساعات في مساحة نائية من الأراضي العسكرية.
وأعلنت العمليات استعادة المهمة. وبعد أربعين دقيقة، أكد فريق الإنعاش أن الكبسولة سليمة، ولم يتم اختراقها.

وقالت رائدة الفضاء في ((ناسا)) سونيتا ويليامز، التي كانت في ولاية يوتا للتدريب على مهمة الكبسولة الفضائية الخاصة بها: ((هذا مذهل. يمكن أن يكون ذلك من الأفلام. لكن هذا هو الواقع)).
ويقدر العلماء أن الكبسولة تحتوي على الأقل على كوب من ركام الكويكب الغني بالكربون، المعروف باسم ((بينو)). لكنهم لن يعرفوا ذلك على وجه اليقين حتى يتم فتح الحاوية.

ويمثل الحصى والغبار اللذان تم تسليمهما، الأحد، أكبر كمية من خارج القمر. وستساعد العينات، التي تم الحفاظ عليها منذ فجر نظامنا الشمسي قبل 4.5 مليارات سنة، العلماء في فهم أفضل لكيفية تشكّل الأرض والحياة.

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