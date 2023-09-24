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احتفالات في السفارات السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ93

9/24/2023 2:14:14 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفلت السفارات السعودية في عدد من الدول باليوم الوطني الـ 93 للمملكة حيث أقام سفير خادم الحرمين لدى بوركينافاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، بحضور رئيس الجمعية التشريعية الانتقالية (البرلمان) الدكتور عثمان بوجوما ووزير الدفاع البوركيني العميد الركن قاسم كوليبالي.
كما حضر الحفل العديد من الوزراء وأعضاء الحكومة البوركينية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى بوركينافاسو ورؤساء الجمعيات الإسلامية ومنسوبي السفارة والضيوف الكرام.
بولندا
من جانبه، أقام سفير خادم الحرمين لدى بولندا سعد بن صالح الصالح، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، حضره سفراء الدول العربية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في جمهورية بولندا، ومفتي جمهورية بولندا وعدد من رجال الأعمال والشخصيات الأكاديمية والإعلامية والرياضية البولندية.
كما حضره أعضاء السفارة والملحقية العسكرية السعودية في وارسو والطلبة والمواطنين السعوديين المقيمين في جمهورية بولندا.
فرنسا
وفي باريس، أقام السفير فهد بن معيوف الرويلي حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، وذلك في قصر Palais Brongniart بالعاصمة الفرنسية، بحضور العديد من كبار المسؤولين الفرنسيين وأعضاء البرلمان وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين وممثلي أبرز الجمعيات الدينية والأهلية، وأعضاء الملحقيات والمكاتب الفنية التابعة للسفارة والعديد من رجال الأعمال والمثقفين والإعلاميين.
وعبّر السفير الرويلي في كلمته بهذه المناسبة عن ما تمثله هذه المناسبة الغالية لدى الشعب السعودي، وما تشهده المملكة من تقدم واسع على كافة الأصعدة في ظل قيادتها، وضمن إستراتيجيتها التنموية الشاملة التي تضمنتها رؤية 2030، مشيداً بما تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين من تطور وشراكة إستراتيجية واسعة.
وتطرق إلى ترشيح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، الذي ستجري الانتخابات له في باريس في شهر نوفمبر القادم، معرباً عن شكره لفرنسا وللعديد من الدول التي أعلنت دعمها لهذا الترشيح الهام، داعياً الحضور لزيارة المعرض المقام بهذا الخصوص ضمن مقر الحفل من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض. ومن جانبها أعربت معالي الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية آن ماري ديكوت عن شكرها وسعادتها بالمشاركة في احتفال السفارة باليوم الوطني للمملكة، مقدمة التهنئة بهذه المناسبة. وأشادت بالتطور الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، مؤكدة دعم فرنسا لها وتقديرها للتعاون المشترك البناء بين البلدين في كافة المجالات، معربة عن تمنياتها بوافر التوفيق لترشيح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030. واختتم الحفل بعرض فلكلور من الفنون الشعبية من فرقة الدرعية للعرضة السعودية، وتقديم القهوة السعودية والتمور وبعض الأطباق السعودية الشعبية.
رومانيا
إلى ذلك، أقامت السفارة السعودية لدى رومانيا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 وكان في استقبال الضيوف، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى رومانيا د. محمد بن عبد الغني خياط، وأركان السفارة.
وفي بداية الحفل ألقى السفير كلمة رحّب فيها بالحضور، موضحًا أن هذه اليوم الوطني مناسبة غالية تحكي مسيرة المملكة منذُ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - إلى يومنا الحاضر بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، مشيرًا إلى دور المملكة المهم في تعزيز السلام والاستقرار وتعزيز التعاون بين الدول.
كوريا الجنوبية
وفي كوريا، احتفت السفارة السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة. وحضر الحفل وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري وون هي-ريونغ كضيف شرف، وعددا من السفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى جمهورية كوريا وكبار المسؤولين في الحكومة الكورية وعدد من المثقفين، بالإضافة إلى أعضاء السفارة والمكاتب التابعة لها والمواطنين والطلبة السعوديين المقيمين في جمهورية كوريا.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي السدحان في كلمته خلال الحفل أن مناسبة اليوم الوطني لها أهميتها العظيمة حيث ترسم صورة مشرقة للتلاحم الفريد بين القيادة والشعب, وتعود بنا إلى حقبة تاريخية مؤثرة في تاريخ الإنسانية مع الملك عبدالعزيز المؤسس ـ رحمه الله ـ ذلك البطل الذي أعاد بناء الدولة من جديد، وأسس كياناً فريداً تجمعه اللحمة الوطنية تحت ظل قيادة رشيدة توالت سنين حكمها من خلال أبناء المؤسس حاملين شعلة البناء والتنمية والاستقرار. وأشار السفير السدحان إلى علاقات الصداقة والتعاون المتميزة في كافة المجالات التي تجمع بين المملكة العربية والسعودية وجمهورية كوريا، والتي امتدت لأكثر من 60 عاماً، وهي شراكة حقيقية يولي قادة البلدين اهتماماً خاصاً وحرصاً قوياً لتعزيز هذه العلاقة والارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يخدم مصالح البلدين بتطوير مسارات العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات المشتركة. وتخلل الحفل تقديم برامج وثائقية وإقامة ثلاث معارض مصاحبة عن مدينة العلا والسفر والسياحة وجناح القهوة السعودية.
لبنان
وفي لبنان، أقام سفير خادم الحرمين وليد بخاري، في العاصمة بيروت، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة. وألقى السفير بخاري في بداية الحفل، كلمة أوضح فيها أن اليوم الوطني ارتبط بأعظم معاني كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة في كيان ودولة قوية متماسكة على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "رحمه الله".

وأكد حرص المملكة على أمن واستقرار المنطقة وتحقيق الازدهار في مختلف الدول العربية، مشدّداً على أن هناك مسؤولية دولية مشتركة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان وحماية سيادته. وأشار إلى أنّ الفراغ الرئاسي يبعث على القلق، ويهدّد في الوصول إلى الإصلاحات، مؤكداً إنّ الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان، وإن الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني، ونحن على ثقة بأن اللبنانيين يمكنهم تحمل المسؤولية.
وعد السفير بخاري، موقف المملكة في طليعة المواقف الدولية التي تشدد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية قادر على تحقيق آمال الشعب اللبناني، وقال: نحن نريد للبنان أن يكون كما كان، وأن يستعيد دوره الفاعل في المنطقة. حضر الحفل، ممثل رئيس مجلس النواب اللبناني النائب فادي علامة، وممثل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وعدد من النواب والوزراء اللبنانيين الحاليين والسابقين، وعدد من السفراء العرب والأجانب، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وشخصيات سياسية وإعلامية واجتماعية، وأعضاء السفارة، والملحقيات التابعة لها.
كما شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذه المناسبة بجناح خاص للتعريف بجهوده في لبنان والعديد من الدول.
طاجيكستان
وأقام سفير خادم الحرمين لدى طاجيكستان وليد الرشيدان، حفل استقبال في العاصمة دوشنبيه بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

حضر الحفل ضيف الشرف رئيس لجنة الاستثمار وإدارة أملاك الدولة في جمهورية طاجيكستان سعدي قادر زاده، ومفتي جمهورية طاجيكستان الشيخ سعيد مكرم عبدالقادر زاده، ومعالي رئيس وكالة تنمية الصادرات السيد سراج الدين زاده، وعدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية طاجيكستان، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، ونخبة من المثقفين ورجال الأعمال والفكر والإعلام، وبمشاركة جمعية الثقافة والفنون في الرياض.
روسيا
وفي روسا، أقامت سفارة المملكة في العاصمة موسكو احتفالاً، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93. وحضر الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس السفير عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، وعددٌ من المسؤولين في الحكومة الروسية يتقدمهم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ورؤساء البعثات وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء مجلسي الدوما والاتحاد، ومراكز الفكر، وعددٌ من مكونات المجتمع الروسي، إلى جانب عددٍ من المواطنين المقيمين والزائرين لموسكو.
وتضمن الحفل عددًا من العروض المرئية عن تاريخ المملكة والمشاريع الحديثة المقامة بها، وعرض مرئي عن رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها مرورًا بما تم إنجازه حتى اليوم، إلى جانب عددٍ من العروض الموسيقية لفرق شعبية فلكلورية من مناطق مختلفة في المملكة. كما أقامت السفارة معرضاً عن تاريخ العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا الاتحادية خلال 97 عامًا، وعرض صور للنهضة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، وتقديم برامج تبرز المنجزات التنموية التي حققتها المملكة وما وصلت إليه من تطور ونهضة ورقي وأمن واستقرار في ظل القيادة.
وقدمت السفارة خلال الحفل نسخًا من الكتب والمنشورات والصور التي تبرز الجهود التنموية والنهضة الشاملة المتسارعة التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات.
أذربيجان
بدورها، احتفلت سفارة المملكة في أذربيجان باليوم الوطني السعودي الـ 93، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي.
وشارك في الحفل كل من معالي وزير المالية الأذربيجاني سامر شريفوف وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين ورؤساء البعثات والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى أذربيجان وعدد من رجال الأعمال والمواطنين السعوديين المتواجدين في أذربيجان.
وألقي السفير الجطيلي كلمة خلال الحفل عبر فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بيوم الوطن الذي توالت فيه الإنجازات وتحققت خلاله الطموحات في مختلف المجالات منذ عهد المؤسس -طيَّب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده.
مصر
وفي مصر، أقام سفير خادم الحرمين أسامة نقلي، حفل استقبال خاص للمواطنين المقيمين والزائرين بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، بحضور الملاحق ورؤساء المكاتب وأعضاء السفارة.

وألقى السفير نقلي كلمة بهذه المناسبة تناول من خلالها النهضة التنموية الاستثنائية التي يعيشها الوطن في ظل رؤية السعودية 2030 التي تلقى الدعم والرعاية من القيادة -أيدها الله- لتكون منهاجاً وخارطة طريق لحاضر مشرق ومستقبل واعد بإذن الله. وسأل سفير خادم الحرمين الشريفين المولى عز وجل أن يحفظ الوطن وأن يديم عليه أمنه وازدهاره واستقراره إنه سميع مجيب الدعاء.
واشتمل الحفل على تقديم سفير خادم الحرمين الشريفين يرافقه الملحق الثقافي بمصر الدكتور أحمد الفريح دروعاً تذكارية وتذاكر سفر للطلاب المتفوقين الدارسين في مصر، متمنين لهم التوفيق والنجاح. كما شاركت الملحقية العمالية بتقديم جناح خلال الحفل قدمت من خلاله منشورات للبرامج والمبادرات والمستهدفات الوطنية لرؤية السعودية 2030. وتضمن الحفل عدداً من الفقرات الوطنية المتنوعة التي تعبّر عن الولاء والانتماء، وما وصلت إليه المملكة من تقدم ورخاء.
بريطانيا
وشهدت العاصمة البريطانية لندن، في أجواء احتفالية مليئة بالفخر والاعتزاز، حفلًا خاصًا باليوم الوطني الثالث والتسعين لتأسيس المملكة بتنظيم الملحقية الثقافية السعودية.

وتحت عنوان "نحلم ونحقق للمجد حاملين وللقمة سائرين"، انطلقت الفعاليات بحضور الملحق الثقافي بلندن، الدكتورة أمل فطاني، وعددٍ من الضيوف والطلبة المبتعثين وعائلاتهم.
وألقت الملحق الثقافي الدكتورة أمل فطاني، كلمةً افتتاحية أبرزت فيها أهمية هذا اليوم، إذ يعد فرصة للتأمل في مسيرة المملكة وتاريخها الحافل بالإنجازات، وللاحتفاء بالهوية والتراث، وتسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في شتى المجالات.
وفي إطار الاحتفالية، استضاف صالون لندن الثقافي جلسة حوارية بعنوان "نحلم ونحقق في وطن حبه يفوح شعرًا"، قدمها الدكتور أحمد الدبيان، سلطت الضوء على أشعار الشاعر الكبير غازي القصيبي، ودوره في ترسيخ حب الوطن والانتماء إليه.
وشدَّد الدكتور أحمد الدبيان على أهمية الشعر في تعزيز القيم الوطنية والهوية الثقافية، مستعرضًا أبرز الأعمال الشعرية للشاعر غازي القصيبي التي تغنى فيها بحب الوطن والتفاني في خدمته.
تلاها افتتاح المعرض الفني الذي نظمته الملحقية بالتعاون مع النادي السعودي في لندن، حيث عكس الأعمال الفنية التي عرضت جانبًا من تراث وثقافة المملكة العريقة.
واختتمت الاحتفالية بتكريم المتحدثين والمنظمين والمشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث الوطني، مؤكدين التمسك بالقيم والهوية الوطنية والتطلع لمستقبل مشرق ومزدهر للمملكة العربية السعودية.

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