مصرع شقيقين بصعقة كهربائية في بيتللو شمال غرب رام الله

مصرع شقيقين بصعقة كهربائية في بيتللو شمال غرب رام الله
التاريخ
9/24/2023 2:11:36 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله / PNN/ لقي شقيقان مصرعهما وأصيبت والدتهما وشقيقهما، اليوم الأحد، جراء تعرضهم لصعقة كهربائية، في قرية بيتللو، شمال غرب رام الله.
واعلن رئيس بلدية بيتلو عن وفاة شقيقن واصابة شقيقهما ووالدتهما جراء تعرضهما لصعقة كهربائية اثناء غسل السجاد.
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