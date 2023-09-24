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مصرع شقيقين بصعقة كهربائية في بيتللو شمال غرب رام الله

9/24/2023 2:11:36 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN/ لقي شقيقان مصرعهما وأصيبت والدتهما وشقيقهما، اليوم الأحد، جراء تعرضهم لصعقة كهربائية، في قرية بيتللو، شمال غرب رام الله.

واعلن رئيس بلدية بيتلو عن وفاة شقيقن واصابة شقيقهما ووالدتهما جراء تعرضهما لصعقة كهربائية اثناء غسل السجاد.

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