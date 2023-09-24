“جوجل” تطلق نسخة تجريبية جديدة من نظام التشغيل“أندرويد 14”

“جوجل” تطلق نسخة تجريبية جديدة من نظام التشغيل“أندرويد 14”
التاريخ
9/24/2023 10:22:13 AM
(MENAFN- Asdaf News)
الرياض- أصداف نيوز:
أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نسخة تجريبية جديدة من نظام التشغيل أندرويد 14، تحتوي على مزايا جديدة، منها ميزة وضع الإصلاح.
ووفقا للشركة، رصدت الميزة الجديدة في النسخة التجريبية الربع سنوية الأولى من النظام Android 14 QPR1، ويمكن تفعيلها عند تسليم الهاتف الذكي إلى مركز الصيانة لإصلاحه.
وقال الباحثون المتخصصون في نظام أندرويد إن“جوجل قد تستخدم خاصية تحديثات النظام الديناميكية DSU، التي قدمت مع نظام أندرويد 10، إذ يمكنها تشغيل نسخة جديدة وفارغة من نظام التشغيل، بحيث تظل البيانات الشخصية آمنة، وبعيدة عن متناول فنيي الصيانة”.
وأضافت جوجل مزايا أخرى في النسخة التجريبية الأخيرة من نظام أندرويد 14، منها إظهار عدد دورات شحن البطارية، وإمكانية تحويل الهاتف الذكي إلى كاميرا ويب لأجهزة الحاسوب، إلى جانب إصلاحات وتحسينات أخرى.
وستتوفر المزايا الجديدة في نظام أندرويد 14 لهواتف جوجل بكسل أولا، ثم باقي هواتف أندرويد في وقت لاحق.
جدير بالذكر أن شركة سامسونغ وفرت وضع الصيانة في بعض هواتفها الذكية، وهي ميزة مماثلة من أجل الغرض نفسه، وتتيحها الشركة في هواتفها العاملة بنظام التشغيل أندرويد 13 وما بعده.
ومن المنتظر إطلاق النسخة النهائية المستقرة من نظام أندرويد 14 رسميا مطلع أكتوبر المقبل.–قنا
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