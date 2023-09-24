“جوجل” تطلق نسخة تجريبية جديدة من نظام التشغيل“أندرويد 14”

الرياض- أصداف نيوز:

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نسخة تجريبية جديدة من نظام التشغيل أندرويد 14، تحتوي على مزايا جديدة، منها ميزة وضع الإصلاح.

ووفقا للشركة، رصدت الميزة الجديدة في النسخة التجريبية الربع سنوية الأولى من النظام Android 14 QPR1، ويمكن تفعيلها عند تسليم الهاتف الذكي إلى مركز الصيانة لإصلاحه.

وقال الباحثون المتخصصون في نظام أندرويد إن“جوجل قد تستخدم خاصية تحديثات النظام الديناميكية DSU، التي قدمت مع نظام أندرويد 10، إذ يمكنها تشغيل نسخة جديدة وفارغة من نظام التشغيل، بحيث تظل البيانات الشخصية آمنة، وبعيدة عن متناول فنيي الصيانة”.

وأضافت جوجل مزايا أخرى في النسخة التجريبية الأخيرة من نظام أندرويد 14، منها إظهار عدد دورات شحن البطارية، وإمكانية تحويل الهاتف الذكي إلى كاميرا ويب لأجهزة الحاسوب، إلى جانب إصلاحات وتحسينات أخرى.

وستتوفر المزايا الجديدة في نظام أندرويد 14 لهواتف جوجل بكسل أولا، ثم باقي هواتف أندرويد في وقت لاحق.

جدير بالذكر أن شركة سامسونغ وفرت وضع الصيانة في بعض هواتفها الذكية، وهي ميزة مماثلة من أجل الغرض نفسه، وتتيحها الشركة في هواتفها العاملة بنظام التشغيل أندرويد 13 وما بعده.

ومن المنتظر إطلاق النسخة النهائية المستقرة من نظام أندرويد 14 رسميا مطلع أكتوبر المقبل.–قنا