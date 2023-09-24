الإمارات تحصد المراكز الأولى في منافسات الخماسي العالمية

الإمارات تحصد المراكز الأولى في منافسات الخماسي العالمية
التاريخ
9/24/2023 10:22:13 AM
(MENAFN- Asdaf News)
الشارقة – أصداف نيوز:
حصدت الإمارات معظم المراكز الأولى في منافسات البطولة العالمية للخماسي الحديث لمسابقة الرماية بمسدس الليزر – والجري (جلوبال ليزر رن) التي اختتمت منافساتها مساء السبت بنادي الشارقة الرياضي.
شارك في البطولة 700 لاعب ولاعبة من 18 دولة، في أكثر من 20 منافسة للأعمار السنية المختلفة (من 9 سنوات حتى 50 عاما) بتنظيم اتحاد الإمارات للخماسي الحديث بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وبرعاية الهيئة العامة للرياضة ومجلس الشارقة الرياضي.
وحقق منتخب الإمارات نتائج إيجابية في الفترة الماضية بحصوله على 5 ميداليات ملونة في بطولة تايلاند.
وتعد هذه البطولة أولى خطوات النجاح للاتحاد، باعتبارها بطولة عالمية.
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