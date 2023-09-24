Sunday, 24 September 2023 06:20 GMT

الإمارات تحصد المراكز الأولى في منافسات الخماسي العالمية

9/24/2023 10:22:13 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الشارقة – أصداف نيوز:

حصدت الإمارات معظم المراكز الأولى في منافسات البطولة العالمية للخماسي الحديث لمسابقة الرماية بمسدس الليزر – والجري (جلوبال ليزر رن) التي اختتمت منافساتها مساء السبت بنادي الشارقة الرياضي.

شارك في البطولة 700 لاعب ولاعبة من 18 دولة، في أكثر من 20 منافسة للأعمار السنية المختلفة (من 9 سنوات حتى 50 عاما) بتنظيم اتحاد الإمارات للخماسي الحديث بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وبرعاية الهيئة العامة للرياضة ومجلس الشارقة الرياضي.
وحقق منتخب الإمارات نتائج إيجابية في الفترة الماضية بحصوله على 5 ميداليات ملونة في بطولة تايلاند.

وتعد هذه البطولة أولى خطوات النجاح للاتحاد، باعتبارها بطولة عالمية.

MENAFN24092023007116015312ID1107129923

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث