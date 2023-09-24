الإمارات تحصد المراكز الأولى في منافسات الخماسي العالمية

الشارقة – أصداف نيوز:

حصدت الإمارات معظم المراكز الأولى في منافسات البطولة العالمية للخماسي الحديث لمسابقة الرماية بمسدس الليزر – والجري (جلوبال ليزر رن) التي اختتمت منافساتها مساء السبت بنادي الشارقة الرياضي.

شارك في البطولة 700 لاعب ولاعبة من 18 دولة، في أكثر من 20 منافسة للأعمار السنية المختلفة (من 9 سنوات حتى 50 عاما) بتنظيم اتحاد الإمارات للخماسي الحديث بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وبرعاية الهيئة العامة للرياضة ومجلس الشارقة الرياضي.

وحقق منتخب الإمارات نتائج إيجابية في الفترة الماضية بحصوله على 5 ميداليات ملونة في بطولة تايلاند.

وتعد هذه البطولة أولى خطوات النجاح للاتحاد، باعتبارها بطولة عالمية.