مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة ينطلق من الشارقة في نوفمبر
التاريخ
9/24/2023 10:22:13 AM
(MENAFN- Asdaf News)
الشارقة – أصداف نيوز:
يقام في الشارقة أول مهرجان من نوعه في المنطقة“مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة”، لتجمع الجمهور – في صحراء منطقة مليحة في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر المقبل مع كبار الفنانين في عالم الموسيقى الروحية والفن وأصحاب التجارب الملهمة من الباحثين عن المعرفة والحكمة والصفاء الروحي.
ويوجّه المهرجان دعوة للجمهور لاكتشاف أسرار الثقافات الأصيلة من خلال سلسلة فعاليات تجمع الموسيقى والحرف اليدوية وتقدم مأكولات من مختلف المطابخ التقليدية في العالم بالإضافة إلى أنشطة تستكشف وتعزز تواصل الأفراد مع ذاتهم على المستوى الجسدي والنفسي وورش عمل يقدمها خبراء ومدربون متخصصون إذ ينطلق المهرجان من رؤية تؤمن بضرورة ترسيخ علاقة المجتمع بالتراث والثقافات المتنوعة.
ويأخذ المهرجان زواره إلى عالم فني مختلف يجتمع فيه موسيقيون وفنانون عالمون في عروض بصرية تفاعلية حيّة على الكثبان الرملية تستخدم أحدث تقنيات العرض وينتقل فيها الجمهور إلى عوالم من ثقافات قديمة ومعاصرة قدمت الحكمة في قوالب موسيقية خالدة.
ولا يقدم المهرجان فعاليات موسيقية وفنانين وحسب وإنما يصحب الجمهور في رحلة متكاملة لفهم الذات والتعمق في النفس من خلال جلسات اليوغا والتأمل ومحطات تجريب أطباق صحية وعضوية من مختلف ثقافات العام كما يتيح المهرجان للجمهور فرصة التجوّل في فضاء مفتوح تتوزع فيه منصات العرض الفنية ومحال لمنتجات حصرية ومشغولات يديوية إلى جانب جلسات التدرّب على أنشطة العيش بجودة وصحة وسلام.
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