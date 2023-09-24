مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة ينطلق من الشارقة في نوفمبر

الشارقة – أصداف نيوز:

يقام في الشارقة أول مهرجان من نوعه في المنطقة“مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة”، لتجمع الجمهور – في صحراء منطقة مليحة في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر المقبل مع كبار الفنانين في عالم الموسيقى الروحية والفن وأصحاب التجارب الملهمة من الباحثين عن المعرفة والحكمة والصفاء الروحي.

ويوجّه المهرجان دعوة للجمهور لاكتشاف أسرار الثقافات الأصيلة من خلال سلسلة فعاليات تجمع الموسيقى والحرف اليدوية وتقدم مأكولات من مختلف المطابخ التقليدية في العالم بالإضافة إلى أنشطة تستكشف وتعزز تواصل الأفراد مع ذاتهم على المستوى الجسدي والنفسي وورش عمل يقدمها خبراء ومدربون متخصصون إذ ينطلق المهرجان من رؤية تؤمن بضرورة ترسيخ علاقة المجتمع بالتراث والثقافات المتنوعة.

ويأخذ المهرجان زواره إلى عالم فني مختلف يجتمع فيه موسيقيون وفنانون عالمون في عروض بصرية تفاعلية حيّة على الكثبان الرملية تستخدم أحدث تقنيات العرض وينتقل فيها الجمهور إلى عوالم من ثقافات قديمة ومعاصرة قدمت الحكمة في قوالب موسيقية خالدة.

ولا يقدم المهرجان فعاليات موسيقية وفنانين وحسب وإنما يصحب الجمهور في رحلة متكاملة لفهم الذات والتعمق في النفس من خلال جلسات اليوغا والتأمل ومحطات تجريب أطباق صحية وعضوية من مختلف ثقافات العام كما يتيح المهرجان للجمهور فرصة التجوّل في فضاء مفتوح تتوزع فيه منصات العرض الفنية ومحال لمنتجات حصرية ومشغولات يديوية إلى جانب جلسات التدرّب على أنشطة العيش بجودة وصحة وسلام.