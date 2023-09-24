Sunday, 24 September 2023 06:20 GMT

مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة ينطلق من الشارقة في نوفمبر

9/24/2023 10:22:13 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الشارقة – أصداف نيوز:

يقام في الشارقة أول مهرجان من نوعه في المنطقة“مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة”، لتجمع الجمهور – في صحراء منطقة مليحة في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر المقبل مع كبار الفنانين في عالم الموسيقى الروحية والفن وأصحاب التجارب الملهمة من الباحثين عن المعرفة والحكمة والصفاء الروحي.

ويوجّه المهرجان دعوة للجمهور لاكتشاف أسرار الثقافات الأصيلة من خلال سلسلة فعاليات تجمع الموسيقى والحرف اليدوية وتقدم مأكولات من مختلف المطابخ التقليدية في العالم بالإضافة إلى أنشطة تستكشف وتعزز تواصل الأفراد مع ذاتهم على المستوى الجسدي والنفسي وورش عمل يقدمها خبراء ومدربون متخصصون إذ ينطلق المهرجان من رؤية تؤمن بضرورة ترسيخ علاقة المجتمع بالتراث والثقافات المتنوعة.

ويأخذ المهرجان زواره إلى عالم فني مختلف يجتمع فيه موسيقيون وفنانون عالمون في عروض بصرية تفاعلية حيّة على الكثبان الرملية تستخدم أحدث تقنيات العرض وينتقل فيها الجمهور إلى عوالم من ثقافات قديمة ومعاصرة قدمت الحكمة في قوالب موسيقية خالدة.

ولا يقدم المهرجان فعاليات موسيقية وفنانين وحسب وإنما يصحب الجمهور في رحلة متكاملة لفهم الذات والتعمق في النفس من خلال جلسات اليوغا والتأمل ومحطات تجريب أطباق صحية وعضوية من مختلف ثقافات العام كما يتيح المهرجان للجمهور فرصة التجوّل في فضاء مفتوح تتوزع فيه منصات العرض الفنية ومحال لمنتجات حصرية ومشغولات يديوية إلى جانب جلسات التدرّب على أنشطة العيش بجودة وصحة وسلام.

MENAFN24092023007116015312ID1107129922

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث