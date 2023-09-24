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السعودية .. تحذير لسكان هذه المناطق خلال الساعات القادمة - اسماء

9/24/2023 10:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة اليوم، الأحد، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات بدر، وخيبر، والعلا، والعيص، والمهد، ووادي الفرع، وتستمر حتى التاسعة مساءً.
وأفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية؛ في تقريره بتوقعه لحالة طقس، من أيام، وقال إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.
كما قال المركز الوطني للأرصاد السعودي إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

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