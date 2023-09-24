الأمن الأرمني يعلن إحباط مؤامرة للاستيلاء على السلطة



وأفاد البيان باعتقال ثمانية أعضاء من "الجماعة الإجرامية" دون ذكر أسمائهم، مضيفا أنه تم رفع دعوى جنائية بحقهم بموجب المادة "التحضير للاستيلاء على السلطة".



وحسب البيان، فقد تم العثور خلال التفتيش على "أسلحة نارية وذخائر ومسدسات هوائية وسترات مضادة للرصاص وأجهزة اتصالات وأجهزة كمبيوتر ودفاتر تحتوي على تسجيلات ووثائق متنوعة".

وأشارت وسائل إعلام أرمنية، إلى أنه قد يكون بين المعتقلين رئيس بلدية يريفان السابق ألبرت بازيان الذي ظهرت تقارير عن اعتقاله أمس السبت.



وتشهد يريفان منذ أيام احتجاجات واسعة النطاق يطالب المشاركون فيها برحيل رئيس الوزراء نيكول باشينيان الذي يتهمونه بـ"تسليم" إقليم قره باغ لأذربيجان.

RT