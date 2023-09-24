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الأمن الأرمني يعلن إحباط مؤامرة للاستيلاء على السلطة

9/24/2023 10:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جهاز الأمن الوطني الأرمني اليوم الأحد، عن اعتقال ثمانية أشخاص يشتبه في قيامهم بالتحضير للاستيلاء المسلح على السلطة.
وقال الأمن الأرمني في بيان له إن "أعضاء المنظمة شبه العسكرية الوطنية الذين لديهم آراء مناهضة للحكومة وعداء أيديولوجي تجاه أعضاء الحكومة ورئيسها، توصلوا إلى اتفاق للاستيلاء على السلطة باستخدام الأسلحة المخزنة في حوزتهم وعن طريق العنف الذي يشكل خطرا على الحياة أو الصحة".


وأفاد البيان باعتقال ثمانية أعضاء من "الجماعة الإجرامية" دون ذكر أسمائهم، مضيفا أنه تم رفع دعوى جنائية بحقهم بموجب المادة "التحضير للاستيلاء على السلطة".


وحسب البيان، فقد تم العثور خلال التفتيش على "أسلحة نارية وذخائر ومسدسات هوائية وسترات مضادة للرصاص وأجهزة اتصالات وأجهزة كمبيوتر ودفاتر تحتوي على تسجيلات ووثائق متنوعة".
وأشارت وسائل إعلام أرمنية، إلى أنه قد يكون بين المعتقلين رئيس بلدية يريفان السابق ألبرت بازيان الذي ظهرت تقارير عن اعتقاله أمس السبت.


وتشهد يريفان منذ أيام احتجاجات واسعة النطاق يطالب المشاركون فيها برحيل رئيس الوزراء نيكول باشينيان الذي يتهمونه بـ"تسليم" إقليم قره باغ لأذربيجان.

RT

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