أسبوعان طبيان في إربد

أسبوعان طبيان في إربد
التاريخ
9/24/2023 10:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تنظم مبادرة وفا للجالية السورية في إربد، بالتعاون مع جمعية الإغاثة الإسلامية، وغرفة صناعة إربد، وبلدية إربد الكبرى، أسبوعيين طبيين مجانيين لدعم الشرائح الأكثر هشاشة من الأردنيين واللاجئين السوريين.
ويبدأ استقبال المراجعين في غرفة صناعة إربد، اعتبارا من يوم غد الاثنين لمدة أسبوعين، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
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