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أسبوعان طبيان في إربد

9/24/2023 10:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تنظم مبادرة وفا للجالية السورية في إربد، بالتعاون مع جمعية الإغاثة الإسلامية، وغرفة صناعة إربد، وبلدية إربد الكبرى، أسبوعيين طبيين مجانيين لدعم الشرائح الأكثر هشاشة من الأردنيين واللاجئين السوريين.
ويبدأ استقبال المراجعين في غرفة صناعة إربد، اعتبارا من يوم غد الاثنين لمدة أسبوعين، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

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