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حارس منتخب الأردن في مواجهة نجوم الهلال السعودي

9/24/2023 10:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وضعت قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 نادي الهلال السعودي ضد نادي جبلين الذي يلعب له حارس المنتخب الوطني والفيصلي السابق يزيد ابو ليلى.
ووسط متابعة جماهيرية كبيرة سيواجه أبو ليلى نيمار ورفاقه غدا الإثنين في تمام الساعة السادسة مساء على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة حائل ضمن دور الـ 32 من البطولة.
وكان أبو ليلى قد جدد ، إعارته لنادي الجبلين السعودي ليمثله لموسم جديد، بعدما ذهب على سبيل الإعارة لمدة 4 أشهر، في الميركاتو الشتوي الماضي لنفس النادي.


والجدير بالذكر ان الهلال هو حامل لقب النسخة الماضية، بعد أن فاز باللقب على حساب الوحدة بركلات الترجيح، وتشهد نسخة 2024 عودة الأهلي بعد غيابه في النسخة السابقة.

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