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مدير أوقاف الخليل يستنكر اقتحام قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي

9/24/2023 10:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استنكر مدير عام أوقاف الخليل الحاج نضال الجعبري، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف، اليوم الأحد، ومنع دخول المصلين وطواقم الأوقاف إليه.


وقال الجعبري في بيان له، اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس انتهاكات منظمة وممنهجة ضد الحرم الإبراهيمي تحت العديد من المبررات وهو أمر ينتهك حرية المصلين المسلمين في التوجه للمساجد وأماكن العبادة بحرية وأمان وهو ما افتقده مصلو الحرم الإبراهيمي اليوم من خلال ما مارسته قوات الاحتلال ضدهم ومنعهم من الصلاة فيه كما تنص الشرائع السماوية والقوانين الأرضية.


وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بحماية المصلين المسلمين أصحاب الحق في الحرم الإبراهيمي وأصحاب السيادة عليه بجميع مرافقه وساحاته لأداء صلواتهم بحرية وأمان بعيداً عن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي.

وفا


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