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وفد النشامى يرفع العلم الأردني بالصين

9/24/2023 10:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفرف العلم الأردني عاليا في سماء الصين، خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الذي أقيم اليوم بمشاركة الوفد الأردني.
ورفرف العلم لحظة دخول البعثة الأردنية إلى ستاد هانغتشو الأولمبي للمشاركة بحفل افتتاح النسخة الـ 19 من دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022).
وحظيت لاعبة منتخب التايكواندو جوليانا الصادق، ولاعب المنتخب الوطني للملاكمة محمد ابو جاجة بشرف حمل العلم الأردني في الحفل الكبير.
وجسد حفل الافتتاح التراث الثقافي للصين من خلال الدمج بين حضارتها العريقة والتكنولوجيا الحديثة، كما أبرز الحفل أطلال مدينة ليان غجو القديمة بوصفها موقعًا مقدسًا ومعلمًا بارزًا في الصين وحضارة عمرها 5 آلاف سنة.
وتمركزت فكرة الحفل من خلال التقنيات الحديثة المبتكرة، حول المياه والتاريخ القديم لهانغجو ومناظرها الطبيعية، مع الإشارة أيضاً إلى سمعة المدينة باعتبارها الموطن غير الرسمي لصناعة التكنولوجيا في الصين.
ولم تُستخدم الألعاب النارية في حفل الافتتاح في الملعب الأولمبي "بيغ لوتوس" المستوحى بشكله المعماري من الأمواج المتصاعدة لنهر تشيانتانغ، تماشيًا مع نهج الألعاب الصديق للبيئة.
حظي 50 ألف متفرج بـ"وليمة بصرية" باستخدام الألعاب النارية الإلكترونية الرائعة من خلال الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا الواقع المعزز.

ملاعب

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