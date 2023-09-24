وفد النشامى يرفع العلم الأردني بالصين

وفد النشامى يرفع العلم الأردني بالصين
التاريخ
9/24/2023 10:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - رفرف العلم الأردني عاليا في سماء الصين، خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الذي أقيم اليوم بمشاركة الوفد الأردني.
ورفرف العلم لحظة دخول البعثة الأردنية إلى ستاد هانغتشو الأولمبي للمشاركة بحفل افتتاح النسخة الـ 19 من دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022).
وحظيت لاعبة منتخب التايكواندو جوليانا الصادق، ولاعب المنتخب الوطني للملاكمة محمد ابو جاجة بشرف حمل العلم الأردني في الحفل الكبير.
وجسد حفل الافتتاح التراث الثقافي للصين من خلال الدمج بين حضارتها العريقة والتكنولوجيا الحديثة، كما أبرز الحفل أطلال مدينة ليان غجو القديمة بوصفها موقعًا مقدسًا ومعلمًا بارزًا في الصين وحضارة عمرها 5 آلاف سنة.
وتمركزت فكرة الحفل من خلال التقنيات الحديثة المبتكرة، حول المياه والتاريخ القديم لهانغجو ومناظرها الطبيعية، مع الإشارة أيضاً إلى سمعة المدينة باعتبارها الموطن غير الرسمي لصناعة التكنولوجيا في الصين.
ولم تُستخدم الألعاب النارية في حفل الافتتاح في الملعب الأولمبي "بيغ لوتوس" المستوحى بشكله المعماري من الأمواج المتصاعدة لنهر تشيانتانغ، تماشيًا مع نهج الألعاب الصديق للبيئة.
حظي 50 ألف متفرج بـ"وليمة بصرية" باستخدام الألعاب النارية الإلكترونية الرائعة من خلال الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا الواقع المعزز.
ملاعب
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