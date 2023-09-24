الخليفي يرد على اتهام ميسي
التاريخ
9/24/2023 10:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - رد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على اتهام النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم الفريق السابق.
كان ميسي قد صرح في مقابلة عبر برنامج أولجا بشبكة يوتيوب قبل أيام قليلة، بأنه اللاعب الوحيد في منتخب الأرجنتين، الذي لم يلق التقدير الكافي بعد فوزه بكأس العالم الأخيرة في قطر.
وقال الخليفي عبر قناة RMC سبورت "كما رأى الجميع، لقد نشرنا مقطع فيديو، ونحن نحتفل بميسي في التدريبات، كما احتفلنا به بشكل منفرد".
استدرك رئيس النادي الباريسي: "لكن مع كامل الاحترام، فنحن ناد فرنسي، ولم يكن مقبولا أن نقيم حفلة له في الملعب، فالموقف حساس".
وتابع: "يجب أن نحترم البلد الذي هزمه في نهائي كأس العالم، وزملائه في صفوف منتخب فرنسا، وأيضا جماهيرنا".
وأتم ناصر الخليفي: "لكن ميسي، كان ولا يزال لاعبا رائعا، وكنا فخورين بتواجده معنا في الفريق".
ولعب ليو (36 عاما) موسمين بصفوف الفريق الباريسي، قبل أن يرحل بانتهاء تعاقده في 30 يونيو/حزيران الماضي، لينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN24092023000208011052ID1107129902
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.