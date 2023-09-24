الخليفي يرد على اتهام ميسي



كان ميسي قد صرح في مقابلة عبر برنامج أولجا بشبكة يوتيوب قبل أيام قليلة، بأنه اللاعب الوحيد في منتخب الأرجنتين، الذي لم يلق التقدير الكافي بعد فوزه بكأس العالم الأخيرة في قطر.

وقال الخليفي عبر قناة RMC سبورت "كما رأى الجميع، لقد نشرنا مقطع فيديو، ونحن نحتفل بميسي في التدريبات، كما احتفلنا به بشكل منفرد".

استدرك رئيس النادي الباريسي: "لكن مع كامل الاحترام، فنحن ناد فرنسي، ولم يكن مقبولا أن نقيم حفلة له في الملعب، فالموقف حساس".

وتابع: "يجب أن نحترم البلد الذي هزمه في نهائي كأس العالم، وزملائه في صفوف منتخب فرنسا، وأيضا جماهيرنا".

وأتم ناصر الخليفي: "لكن ميسي، كان ولا يزال لاعبا رائعا، وكنا فخورين بتواجده معنا في الفريق".

ولعب ليو (36 عاما) موسمين بصفوف الفريق الباريسي، قبل أن يرحل بانتهاء تعاقده في 30 يونيو/حزيران الماضي، لينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.

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