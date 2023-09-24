Sunday, 24 September 2023 06:19 GMT

أحمد حمدي ينهي صياما طويلا مع مونتريال

9/24/2023 10:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهى الدولي المصري أحمد حمدي صياما طويلا مع فريقه مونتريال الكندي بعدما سجل هدف فريقه الوحيد في لقاء أتلانتا يونايتد الأمريكي في دوري MLS للمحترفين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وسجل أحمد حمدي هدف فريقه في الدقيقة 40 بعدما تقدم أتلانتا في الدقيقتين 30 و33 عن طريق أكساندا سيلفا وتياجو ألمادا.
كما أحرز أتلانتا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 46 و89 عن طريق جيورجوس جياكوماكيس وإدوين موسكويرا.
وأحرز أحمد حمدي ثالث أهدافه بقميص مونتريال بعدما سجل ثنائية لفريقه في مرمى سينيناتي يوم 18 يوليو/تموز 2021 بالدوري الأمريكي.
وخاض اللاعب المصري 52 مباراة بقميص مونتريال منذ انضمامه في فبراير/شباط 2021.
وانضم أحمد حمدي لمعسكرات منتخب مصر الأخيرة لكنه خاض مباراة وحيدة فقط أمام كوريا الجنوبية في شهر يونيو/حزيران 2022.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN24092023000208011052ID1107129901

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث