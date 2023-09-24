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صلاح يواصل كتابة التاريخ برقم قياسي جديد

9/24/2023 10:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في البريميرليج، خلال مباراة فريقه ليفربول أمام ضيفه وست هام على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 15، بعد تعرض صلاح للإعاقة داخل المنطقة من قبل المدافع نايف أكرد.
ونفذ صلاح ركلة الجزاء بنجاح، بتسديدة قوية على يسار حارس وست هام.
وبحسب أرقام "سكواكا"، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل أو يصنع في 12 مباراة متتالية (مرتين).
وحقق ذلك الإنجاز للمرة الأولى في 15 مباراة بين شهري أغسطس/آب وديسمبر/كانون أول 2021، وكرر الأمر حاليا في 12 مباراة.
كما أصبح صلاح خامس لاعب يسجل أو يصنع في أول 6 مباريات لفريقه في الموسم، بعد ديفيد بيكهام رفقة مانشستر يونايتد (2000- 2001) وتييري هنري رفقة آرسنال (2004- 2005) وسيرجيو أجويرو رفقة مانشستر سيتي (2019- 2020) وإيرلينج هالاند رفقة السيتي (2022- 2023)، وذلك بحسب أرقام "أوبتا".

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