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خارجية النواب تلتقي وفدًا طلابيًا من جمعية التعلم العالمية الأميركية

9/24/2023 10:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يقود جهودا مُضنية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف، خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد وفد طلابي أميركي من جمعية التعلم العالمية الأميركية، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ساهمت بالحفاظ على الوضع التاريخي هناك، مشيرا إلى أن جلالة الملك أعاد الزخم للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
واستعرض حينا الدور المناط باللجنة كالنظر في كل الشؤون التي لها صلة بالسياسة الخارجية، ودراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية، وتنظيم العلاقات مع البرلمانات الأخرى والاتحادات والجمعيات البرلمانية، وإعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.
وبين أن الأردن منذ نشأته استقبل العديد من موجات اللجوء، كان آخرها اللجوء السوري، الذي شكل تحديا وضغطا كبيرين على موارد الأردن التحتية، داعيا المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، قال حينا إن تحديث المنظومة السياسية في المملكة ساهمت بتعزيز المشاركة في الأحزاب وتعديل قانون الانتخاب بما يتواءم مع المرحلة القادمة.
من جهته، قدم الوفد الضيف جملة من الأسئلة والاستفسارات، أجاب عليها حينا.

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