خارجية النواب تلتقي وفدًا طلابيًا من جمعية التعلم العالمية الأميركية

خارجية النواب تلتقي وفدًا طلابيًا من جمعية التعلم العالمية الأميركية
التاريخ
9/24/2023 10:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يقود جهودا مُضنية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف، خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد وفد طلابي أميركي من جمعية التعلم العالمية الأميركية، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ساهمت بالحفاظ على الوضع التاريخي هناك، مشيرا إلى أن جلالة الملك أعاد الزخم للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
واستعرض حينا الدور المناط باللجنة كالنظر في كل الشؤون التي لها صلة بالسياسة الخارجية، ودراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية، وتنظيم العلاقات مع البرلمانات الأخرى والاتحادات والجمعيات البرلمانية، وإعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.
وبين أن الأردن منذ نشأته استقبل العديد من موجات اللجوء، كان آخرها اللجوء السوري، الذي شكل تحديا وضغطا كبيرين على موارد الأردن التحتية، داعيا المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، قال حينا إن تحديث المنظومة السياسية في المملكة ساهمت بتعزيز المشاركة في الأحزاب وتعديل قانون الانتخاب بما يتواءم مع المرحلة القادمة.
من جهته، قدم الوفد الضيف جملة من الأسئلة والاستفسارات، أجاب عليها حينا.
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