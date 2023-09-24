Sunday, 24 September 2023 06:19 GMT

منى زكي تغيب عن رمضان المقبل لهذا السبب

9/24/2023 10:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قررت الفنانة منى زكي عدم خوض سباق الدراما الرمضاني المقبل، بسبب ارتباطها الفترة المقبلة بعدة أعمال سينمائية.


وتنشغل منى خلال الفترة القادمة في تصوير فيلم "لعب عيال" الذي تعود به للتعاون مع النجم كريم عبد العزيز بعد ابتعاد عن المشاركة معاً لأكثر من 14 عاماً منذ قدما سوياً فيلم "أولاد العم" وفقاً لما اكدت مصادر لموقع "لها "


MENAFN24092023000208011052ID1107129898

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث