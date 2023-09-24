منى زكي تغيب عن رمضان المقبل لهذا السبب
التاريخ
9/24/2023 10:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قررت الفنانة منى زكي عدم خوض سباق الدراما الرمضاني المقبل، بسبب ارتباطها الفترة المقبلة بعدة أعمال سينمائية.
وتنشغل منى خلال الفترة القادمة في تصوير فيلم "لعب عيال" الذي تعود به للتعاون مع النجم كريم عبد العزيز بعد ابتعاد عن المشاركة معاً لأكثر من 14 عاماً منذ قدما سوياً فيلم "أولاد العم" وفقاً لما اكدت مصادر لموقع "لها "
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