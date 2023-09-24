قوات الناتو في كوسوفو مستعدة للمشاركة بالعملية في شمال المنطقة
التاريخ
9/24/2023 10:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أفادت قيادة قوات KFOR، في بيان لها اليوم الأحد، بأن عناصرها يتواجدون في منطقة عمليات شرطة كوسوفو ومستعدون للانضمام إذا لزم الأمر.
وجاء في البيان: "تدين بعثة قوة كوسوفو بقيادة الناتو بشدة الهجوم على شرطة كوسوفو وتعرب عن خالص تعازيها لأسرة وأحباء القتيل. وتواصل قوات KFOR، مراقبة الوضع في بانسك عن كثب، وتتواجد وحداتنا في المنطقة ومستعدة للرد إذا لزم الأمر".
في وقت سابق، أفادت سلطات "جمهورية كوسوفو" المعترف بها جزئيا، بمقتل شرطي وجرح آخر في ساعة مبكرة من صباح الأحد في شمال كوسوفو، في هجوم مسلح على دورية بالقرب من الحدود مع صربيا.
ونشر رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، صورا مع مسلحين ملثمين، في إشارة إلى أنهم نفذوا عملية لمهاجمة شرطة كوسوفو بدعم من السلطات الصربية.
روسيا اليوم
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