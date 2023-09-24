العشائر المسيحيّة في لواء الجامعة تبدأ التوقيع على عدم إطلاق العيارات النارية

العشائر المسيحيّة في لواء الجامعة تبدأ التوقيع على عدم إطلاق العيارات النارية
التاريخ
9/24/2023 10:10:51 AM
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رعى متصرّف لواء الجامعة بمحافظة العاصمة، عطوفة الأستاذ رامي داود بدر، مساء أمس السبت، توقيع وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية، وتبنيها من قبل العشائر المسيحيّة في اللواء، وذلك في احتفاليّة أقيمت في قاعة كنيسة قلب يسوع في تلاع العلي.
وبحضور نائب مدير مركز امن تلاع العلي رائد الخرابشة ، والأب علاء بعير ، وعدد من ممثلي العشائر المسيحيّة والأجهزة الأمنيّة، ألقى راعي الكنيسة الأب الدكتور رفعت بدر كلمة رحّب بهذه المبادرة الإنسانيّة التي تُدافع عن كرامة الإنسان وفرحه الأصيل، وعلى المبادرة الوطنيّة التي يقودها صاحب الجلالة الهاشميّة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم.
وقال إنّنا نتأثّر ونحزن ونشجب كل مرّة لم يتم الإصغاء إلى هذا النداء الإنسانيّ والوطنيّ بمنع إطلاق العيارات الناريّة. واليوم جئنا في مظلة هذه الكنيسة، نشكر عطوفة متصرف لواء الجامعة على كلّ رعاياته لهذه المبادرات، ونأمل فعلاً أن تُنفذ فورًا، وبدون أي تأخير أو تأجيل، ذلك أنّ حياة الناس مقدّسة، وهي كريمة، لأنّ الله تعالى هو الذي خلقها، ولأنّ الكتاب المقدّس أوصانا في الوصايا العشر، وهي الوصيّة الخامسة والخالدة: "لا تقتل"، وعلى لسان السيد المسيح: "أحبوا بعضكم بعضًا، كما أنا أحببتكم".
بدوره، قال راعي الحفل متصرف لواء الجامعة بأننا نفخر بأنّ الأسرة الأردنية تهبّ في هذه الأيام هبّة رجل واحد للتصدي لهذه الآفات التي تقتل الحياة البشريّة وتأتي على حياة عدد من المواطنين، ومنها آفة التدخين والمخدرات، وقيادة السيارات بشكل طائش، وإطلاق العيارات الناريّة.
وقال بأنّنا من توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مصممون على إنهاء هذه الآفات التي لا نتيجة إيجابيّة منها، لا بل إنها تعرقل حياة الناس وتعرّضهم للخطر. وأعرب عن شكره للعشائر المسيحيّة في لواء الجامعة على هذه المبادرة، وأمل لها أن تكتمل من خلال التواقيع التي سيتم جمعها من مختلف الكنائس والعشائر التي هي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن العزيز.
واختتمت الفعالية بتوقيع الحضور على جدارية "وثيقة شرف والتزام" بمنع إطلاق العيارات الناريّة، وتعهّد بمنع المشاركة في أيه احتفالات تطلق فيها العيارات. هذا وسيتم تعميم هذه المبادرة على جميع كنائس لواء الجامعة، حيث ستكتمل في الأسابيع القادمة ورقيًا على بوابات الكنائس بعد القداديس والصلوات وبالأخص أيام الآحاد.أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad
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