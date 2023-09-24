العشائر المسيحيّة في لواء الجامعة تبدأ التوقيع على عدم إطلاق العيارات النارية

رعى متصرّف لواء الجامعة بمحافظة العاصمة، عطوفة الأستاذ رامي داود بدر، مساء أمس السبت، توقيع وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية، وتبنيها من قبل العشائر المسيحيّة في اللواء، وذلك في احتفاليّة أقيمت في قاعة كنيسة قلب يسوع في تلاع العلي.

وبحضور نائب مدير مركز امن تلاع العلي رائد الخرابشة ، والأب علاء بعير ، وعدد من ممثلي العشائر المسيحيّة والأجهزة الأمنيّة، ألقى راعي الكنيسة الأب الدكتور رفعت بدر كلمة رحّب بهذه المبادرة الإنسانيّة التي تُدافع عن كرامة الإنسان وفرحه الأصيل، وعلى المبادرة الوطنيّة التي يقودها صاحب الجلالة الهاشميّة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم.

وقال إنّنا نتأثّر ونحزن ونشجب كل مرّة لم يتم الإصغاء إلى هذا النداء الإنسانيّ والوطنيّ بمنع إطلاق العيارات الناريّة. واليوم جئنا في مظلة هذه الكنيسة، نشكر عطوفة متصرف لواء الجامعة على كلّ رعاياته لهذه المبادرات، ونأمل فعلاً أن تُنفذ فورًا، وبدون أي تأخير أو تأجيل، ذلك أنّ حياة الناس مقدّسة، وهي كريمة، لأنّ الله تعالى هو الذي خلقها، ولأنّ الكتاب المقدّس أوصانا في الوصايا العشر، وهي الوصيّة الخامسة والخالدة: "لا تقتل"، وعلى لسان السيد المسيح: "أحبوا بعضكم بعضًا، كما أنا أحببتكم".

بدوره، قال راعي الحفل متصرف لواء الجامعة بأننا نفخر بأنّ الأسرة الأردنية تهبّ في هذه الأيام هبّة رجل واحد للتصدي لهذه الآفات التي تقتل الحياة البشريّة وتأتي على حياة عدد من المواطنين، ومنها آفة التدخين والمخدرات، وقيادة السيارات بشكل طائش، وإطلاق العيارات الناريّة.

وقال بأنّنا من توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مصممون على إنهاء هذه الآفات التي لا نتيجة إيجابيّة منها، لا بل إنها تعرقل حياة الناس وتعرّضهم للخطر. وأعرب عن شكره للعشائر المسيحيّة في لواء الجامعة على هذه المبادرة، وأمل لها أن تكتمل من خلال التواقيع التي سيتم جمعها من مختلف الكنائس والعشائر التي هي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن العزيز.

واختتمت الفعالية بتوقيع الحضور على جدارية "وثيقة شرف والتزام" بمنع إطلاق العيارات الناريّة، وتعهّد بمنع المشاركة في أيه احتفالات تطلق فيها العيارات. هذا وسيتم تعميم هذه المبادرة على جميع كنائس لواء الجامعة، حيث ستكتمل في الأسابيع القادمة ورقيًا على بوابات الكنائس بعد القداديس والصلوات وبالأخص أيام الآحاد.