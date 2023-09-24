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إيطاليا تعتزم تعديل ضريبة أرباح البنوك

9/24/2023 10:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام إيطالية، بأنه من المُقرر أن تعدل الحكومة الإيطالية نظام الضريبة على أرباح البنوك، التي تسببت في تراجع الأسهم في مصارف إيطاليا.


وتوصلت الأحزاب الحاكمة في حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، إلى اتفاق

لوضع سقف على الضريبة لتبلغ 0.26% من الأصول المصرفية ذات المخاطر بدلا من 0.1% من إجمالي أصولها.


وهذا التعديل يعني أن حيازات البنوك من السندات الحكومية لن تكون خاضعة للضريبة.

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