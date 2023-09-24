إيطاليا تعتزم تعديل ضريبة أرباح البنوك

إيطاليا تعتزم تعديل ضريبة أرباح البنوك
التاريخ
9/24/2023 10:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام إيطالية، بأنه من المُقرر أن تعدل الحكومة الإيطالية نظام الضريبة على أرباح البنوك، التي تسببت في تراجع الأسهم في مصارف إيطاليا.
وتوصلت الأحزاب الحاكمة في حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، إلى اتفاق
لوضع سقف على الضريبة لتبلغ 0.26% من الأصول المصرفية ذات المخاطر بدلا من 0.1% من إجمالي أصولها.
وهذا التعديل يعني أن حيازات البنوك من السندات الحكومية لن تكون خاضعة للضريبة.
MENAFN24092023000208011052ID1107129895
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.