إيطاليا تعتزم تعديل ضريبة أرباح البنوك



وتوصلت الأحزاب الحاكمة في حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، إلى اتفاق

لوضع سقف على الضريبة لتبلغ 0.26% من الأصول المصرفية ذات المخاطر بدلا من 0.1% من إجمالي أصولها.



وهذا التعديل يعني أن حيازات البنوك من السندات الحكومية لن تكون خاضعة للضريبة.