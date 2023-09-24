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ناشرون يدعون لرؤية عربية واضحة من أجل الاستثمار في الصناعات الثقافية

9/24/2023 9:13:38 AM
(MENAFN- Amman Net) عمان 24 أيلول (اتحاد الناشرين الاردنيين)- ناقشت جلسة حوارية عقدت مساء أمس السبت ضمن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب، وضمن فعاليات برنامج دولة قطر ضيف الشرف للمعرض الذي يقيمه اتحاد الناشرين الاردنيين لليوم الثالث على التوالي "صناعة النشر في دولة قطر"، وخلصت إلى أن الصناعات الثقافية هي جزء من الاقتصاد الوطني.
وشارك في الجلسة نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب، ومدير دار الوتد ابراهيم عبد الرحيم السيد، ومديرة الملتقى القطري للمؤلفين، ومديرة دار روزا للنشر والتوزيع في قطر الدكتورة عائشة الكواري، ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب، جبر أبو فارس، وإدارة الروائي أحمد الطراونة.
وفي بداية الندوة، قالت مديرة الملتقى القطري للمؤلفين، ومديرة دار روزا للنشر والتوزيع في قطر الدكتورة عائشة الكواري، إن هناك ارتباطا وثيقا بين صناعة النشر والاقتصاد، مضيفة أن صناعة النشر تقع ضمن الاستثمارات المعرفية، والاستثمار المعرفي معروفة صعوباته ، ومن يدخل من هذه الباب يدخله من باب المسؤولية الاجتماعية التي تحمل في طياتها رؤية الاقتصادية.
وأضافت، أننا في قطاع النشر في قطر نعمل على تحقيق الكثير من الاهداف، والرؤى على مستوى الدولة من أجل تعزيز واقع صناعة النشر في البلاد، وحالنا من حال الناشرين الاخرين، فنحن نواجه انخفاضا في معدل اقتناء الكتب، وقلة في عدد دور النشر، مشيرا إلى أن القطاع ما زال فتيا إذ أنه بدأ في 2017 وقبل ذلك كان النشر حكوميا وشبه حكومي، وكانت دار روزا للنشر والتوزيع من أوئل دور النشر الخاصة في قطر، تبعها دار الوتد، ودار نبجة وغيرها.
واشارت الدكتورة الكواري إلى أن هناك تنوعا في دور النشر القطرية، وهناك أهدافا نسعى إلى تحقيقها، ومنها العمل مع الناشرين ضمن رؤية واضحة، والحلم أن يكون لدينا مجتمعات قرائية، وهذا يحتاج إلى توحيد الجهود من أجل النهوض بواقع صناعة النشر في العالم العربي عموماً ودعم معارض الكتاب كونها منفذاً رئيساً للتسويق، فنسبة الكتب المباعة عن طريق المعارض تبلغ 53% من إجمالي الكتب المباعة، مشيرا إلى أن وجود دولة قطر في معرض عمان للكتاب هذا العام يشكل أيضا فرصة لتعريف بدور النشر القطرية، ومد جسور التعاون بين المؤلفين الناشرين القطريين مع اخوانهم الأردنيين.
أما نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب، ومدير عام دار الوتد ابراهيم السيد، فقد عرض لتاريخ صناعة النشر في قطر التي قال أنها بدأت مع المؤسس جاسم بن محمد بن ثاني من خلال الاهتمام بالكتب التي كان يشتريها من الهند وبغداد، وكان يتكفل بتوزيعها على المواطنين القطريين في ذلك الوقت تشجيعا منه لتحصيل المعرفة..
كما استعرض جهود صناعة النشر من خلال المؤسسات الحكومية، وكيف تطورت لاحقا، ذاكرا دار الكتب القطرية التي تأسس قبل 62 عاما، والدور الذي تقوم به الآن مكتبة قطر الوطنية التي تحتوي عىل الكثير من الوثائق والكتب، وأبرز الجوائز التي تقدمها الجهات الثقافية في دولة قطر الشقيقة مثل: جائزة الشيخ حمد للترجمة، وجائزة كتارا للرواية العربية، برنامج "قطر تقرأ"، إضافة إلى الاهتمام بكتاب الطفل من خلال الدولة، مشيرا إلى ارتفاع رقم ايداع الكتب في قطر بشكل واضح، وهذا يدل على تطور صناع النشر فيها.
وتحدث نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب، السيد عن التجربة القطرية الرائدة في إقامة معارض الكتب، ومنها تجربة إقامة معرض الدوحة للكتاب الذي وصل هذا العام إلى دورته (32)، وأصبح من أهل المعارض العربية حيث كان من أوائل المعارض العربية في عام 1972 بشهادة الناشريبن الذين يعرفون أهمية هذه المعرض بالنسبة لهم جنبا مع المعارض العربية الأخرى.
أشاد بالناشر الأردني معتبرا اياه من الشركاء في معرض الدوحة للكتاب منذ البدايات، داعيا إلى ضورة تكاتتف الناشرين مع بعضم البعض، وإنتاج أعمال مشتركة، وأن يكون هناك شراكات واتفاقيات على النشر المشترك..
من جهته، وقال رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس، في مدخلته له، إن الهدف من وجود ضيف شرف في معرض عمان للكتاب هو التبادل الثقافي بين الأشقاء بالدرجة الأولى، والتعرف على ثقافة الآخرين وجهودهم في الشأن الثقافي وهذا العام يسرنا التعرف على الثقافة القطرية التي تتميز بمشاريعها الثقافية، وحسن إدارتها للفعل الثقافي بصورة متطورة، مضيفا أن العلاقة مع قطر بدأت منذ تأسيس اتحاد الناشرين، وتطورت لاحقا، وأصبح هناك حرص كبير من الناشر الأردني على التواجد في الساحة الثقافية القطرية، وتحديا في معارض الكتاب.
وأشار إلى أن قطاع النشر يحتاج إلى تكاتف الجميع من الحكومة ومن القطاع الخاص لمواجهة الصعوبات التي تتمثل بظاهرة القرصنة، وضبط التشريعات على الكتب الورقية والالكتورنية معا، والحد من انتشار ظاهرة الكتب المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا ان وزارات الثقافة في العالم العربي عليها ان تقدم الدعم المطلوب منها من أجل انقاذ هذه الصناعة.
وكان الروائي أحمد الطرارونة الذي أدارة الجلسة قد أشار إلى أننا عندما نتحدث عن صناعة النشر، فإننا حتما سنحيل الموضوع مهما كان يحظى بإبعاد ثقافية الى موضوع اقتصادي بحت، ورغم ذلك لا يمكن فك الاشتباك القائم بين الثقافة والاقتصاد، موضحا أن العالم اليوم تعتبر الصناعات الثقافية بمجملها واحدة من اهم الركائز الاقتصادية في أي اقتصاد عالمي، ومن هذه الصناعات صناعة النشر..
وفي نهاية الجلسة دار نقاش بين الحضور، والمشاركين في الجلسة، حيث أوضح مدير دائرة المكتبة الوطنية الأردنية الدكتور نضال العياصرة إلى أن هناك 6000 رقم ايداعي سنوي في المكتبة الوطنية، ولدينا قوانين حقوق المؤلف، داعيا إلى الاتجاه إلى نحو النشر الإلكتروني مؤكدا أن ما تدفعه الجامعات الأردنية للاشتراك في قواعد بيانات يصل إلى عشر مليون دينار سنويا.
أما مؤسس دار الشروق في الاردن فتحي البس، فتحدث عن تطور صناعة التشر في قطر، مبينا أنه ليس امامها المشكلات الاخرى التي تواجه دول اخرى، وعلى الرغم من ذلك فان نجاح صناعة النشر في اي دولة عربية هو نجاح للناشرين بشكل عام.
ورأى ان الصناعات الثقافية يجب ان لا تخضع لاقتصاديات السوق
وحضر الجلسة الوفد القطري الرسمي، وناشرين أردنيين وقطرين، وجمهور المعرض.

MENAFN24092023000209011053ID1107129820

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