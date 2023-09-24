الحملة الدولية للدفاع عن القدس: تطبيع التعليم والمشاركة في انتخابات بلدية القدس خط أحمر

وكما تحذر الحملة من اعتزام أشخاص الترشح لانتخابات بلدية القدس الذراع الاستيطاني العنصري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي وتداعيات ذلك على وضع القدس في المحافل الدولية.

وترى الحملة في هذه التحركات أدوات جديدة تشتت الهوية الوطنية التعليمية في المدينة وان مسؤولية التصدي لها تتجاوز الوعي الشعبي الوطني المقاوم لتهويد هوية القدس.

إن الحملة الدولية للدفاع عن القدس "تقرع ناقوس الخطر وتنادي بتدخل رسمي فلسطيني مسؤول ، واردني نظرا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس إلى جانب الحراك المدني من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمسؤولية لتحجيم هذه الظواهر الغريبة ومكافحتها بتدابير اجرائية ملموسة.

وترى الحملة إمعان المعنيين في تجاهل الإجماع الوطني بخلق ذرائع ضعيفة واستخدامها غطاءا لمآربهم يسهم في نزع حق التعليم الفلسطيني في القدس المحتلة الذي نصت على صوته هيئات دولية تابعة للأمم المتحدة، ويحرف هذه المؤسسات عن مسارها التعليمي الوطني باتباع مناهج اسرائيلية تضعف الذاكرة الوطنية المناهضة للاحتلال.

وإذ تشجب الحملة الدولية للدفاع عن القدس اعتزام نفر خوض انتخابات بلدية القدس فإنها تحذر من أن هذه الخطوة تمنح سلطة الاحتلال حججا لتبرير استيطانها والزعم للمجتمع الدولي بممارسة "مساواة" وهمية بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين الإرهابيين في المدينة التي تتعرض لانتهاكات خطيرة كهدم البيوت ومصادرة الممتلكات وفرض إجراءات تعسفية منها طرد الفلسطينيين إلى خارج حدود القدس لفرض وضع ديموغرافي جديد.

وتعرب الحملة الدولية للدفاع عن القدس عن أن تهويد التعليم والمشاركة في انتخابات بلدية القدس صنيعا اسرائيليا ينتهك القوانين والأعراف الدولية إلى جانبها اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى والاعتداءات اليومية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة في إطار الكل التهويدي.

وعليه تحض الحملة كافة المؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية الفلسطينية على مناهضة هذه التحركات وفضح أمرها وعزل المتورطين بها وتجريدهم من مسؤولياتهم بإصلاحات إدارية وتوعية.