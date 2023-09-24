اتحاد الجامعات العربية: 431.4 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والدول العربية
التاريخ
9/24/2023 9:13:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة، إن حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية نمت إلى 431.4 مليار دولار خلال العقد الماضي.
وأضاف الدكتور سلامة خلال مشاركته في الدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية – الاجتماع رفيع المستوى للتنمية المبتكرة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، أن تنظيم الاجتماع رفيع المستوى سيدفع أكثر نحو تطور التجارة بين الصين والدول العربية، وسيضخ قوة دفع جديدة في التعاون في مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود.
وبين سلامة ان عام 2023 يعد نقطة ربط مهمة، لكونه يمثل الذكرى العاشرة لطرح الصين لمبادرة“الحزام والطريق”، ومنذ انعقاد معرض الصين والدول العربية في دورته الأولى في عام 2013، أصبح هذا المعرض منصة مهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والبناء الصيني العربي المشترك لـ“الحزام والطريق”.
وأوضح ان الاجتماع رفيع المستوى للتنمية المبتكرة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، أنشأ منصة للتعاون والتبادل بين شركات التجارة الإلكترونية عبر الحدود ذات الشهرة العالمية، وعمق التعاون في مجال التجارة الإلكترونية بين الصين والدول العربية وجلب فرصا تعليمية وموارد تعليمية جديدة كليا، ويمثل فرصة نادرة لكل من الصين والدول العربية وله أهمية كبيرة في توطيد أواصر التبادلات والتعاون الاقتصادي والثقافي بين الجانبين.
MENAFN24092023000208011052ID1107129818
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.