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اتحاد الجامعات العربية: 431.4 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والدول العربية

9/24/2023 9:13:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة، إن حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية نمت إلى 431.4 مليار دولار خلال العقد الماضي.
وأضاف الدكتور سلامة خلال مشاركته في الدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية – الاجتماع رفيع المستوى للتنمية المبتكرة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، أن تنظيم الاجتماع رفيع المستوى سيدفع أكثر نحو تطور التجارة بين الصين والدول العربية، وسيضخ قوة دفع جديدة في التعاون في مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود.
وبين سلامة ان عام 2023 يعد نقطة ربط مهمة، لكونه يمثل الذكرى العاشرة لطرح الصين لمبادرة“الحزام والطريق”، ومنذ انعقاد معرض الصين والدول العربية في دورته الأولى في عام 2013، أصبح هذا المعرض منصة مهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والبناء الصيني العربي المشترك لـ“الحزام والطريق”.
وأوضح ان الاجتماع رفيع المستوى للتنمية المبتكرة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، أنشأ منصة للتعاون والتبادل بين شركات التجارة الإلكترونية عبر الحدود ذات الشهرة العالمية، وعمق التعاون في مجال التجارة الإلكترونية بين الصين والدول العربية وجلب فرصا تعليمية وموارد تعليمية جديدة كليا، ويمثل فرصة نادرة لكل من الصين والدول العربية وله أهمية كبيرة في توطيد أواصر التبادلات والتعاون الاقتصادي والثقافي بين الجانبين.

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