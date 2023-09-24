الاحتلال يحوّل سطح منزل في جلبون لنقطة عسكرية
التاريخ
9/24/2023 9:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سطح منزل مواطن فلسطيني في قرية جلبون، شرق جنين إلى نقطة مراقبة عسكرية للمرة الثانية.
وذكر رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزل المواطن الفلسطيني خالد أبو الرب المكون من طابقين، ورفعت علم دولة الاحتلال فوقه، ونصبت خيمة وحولت سطحه إلى نقطة مراقبة، علما أنها حولته الأسبوع الماضي لنقطة عسكرية.
يُذكر أن قوات الاحتلال استولت على سطح منزل المواطن الفلسطيني عماد فهمي أبو الرب يوم الثلاثاء الماضي، وحولته إلى نقطة مراقبة.
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