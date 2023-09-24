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الاحتلال يحوّل سطح منزل في جلبون لنقطة عسكرية

9/24/2023 9:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سطح منزل مواطن فلسطيني في قرية جلبون، شرق جنين إلى نقطة مراقبة عسكرية للمرة الثانية.


وذكر رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزل المواطن الفلسطيني خالد أبو الرب المكون من طابقين، ورفعت علم دولة الاحتلال فوقه، ونصبت خيمة وحولت سطحه إلى نقطة مراقبة، علما أنها حولته الأسبوع الماضي لنقطة عسكرية.


يُذكر أن قوات الاحتلال استولت على سطح منزل المواطن الفلسطيني عماد فهمي أبو الرب يوم الثلاثاء الماضي، وحولته إلى نقطة مراقبة.


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