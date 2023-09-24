أبو علي يسلم جائزة فواتيري النقدية الأولى بقيمة 25 ألف دينار للفائز الأول



وأعرب شادي العبد الله عن شكره لمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على فكرة هذا التطبيق الذي أصدرته الدائرة ومحافظها على استمرار سحب الجوائز لما في ذلك من أهمية في تعميم ثقافة طلب الفاتورة.



وأضاف منذ إصدار التطبيق وانا محافظ على تصوير الفواتير وتحميلها على التطبيق وأشجع طلبتي وجميع الزملاء والاقارب على استخدام هذا التطبيق .

ويذكر أن الدائرة بدأت الأسبوع الحالي بتسليم الجوائز العينية للفائزين بها والتي اشتملت على أجهزة هواتف خلوية وشاشات تلفزيون بأحجام مختلفة وأجهزة لاب توب و ليرات ذهب.